AFA vs. Estudiantes: el comunicado del club en apoyo a Juan Sebastián Verón y los jugadores

Tras la durísima sanción de la AFA, Estudiantes de La Plata se pronunció a través de un comunicado en el que respalda a su presidente, Juan Sebastián Verón, y a los jugadores sancionados.
"En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes", indicó la publicación del Pincha.
"En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional", finalizó el mensaje en respuesta a la sanción publicada horas antes.
Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el fallo contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas a Rosario Central en el encuentro del fin de semana por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quedó suspendido durante seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario” y los jugadores involucrados fueron sancionados con dos fechas de suspensión.
La AFA aclaró que las “suspensiones impuestas en el punto 2” del fallo, es decir, las de los futbolistas, se cumplirán recién en el próximo torneo oficial. Por lo tanto, el duelo ante Central Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura no se verá afectado por estas sanciones.