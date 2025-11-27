AFA vs. Estudiantes: el comunicado del club en apoyo a Juan Sebastián Verón y los jugadores

Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el fallo contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas a Rosario Central en el encuentro del fin de semana por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Cómo afectará a Estudiantes la sanción de la AFA

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quedó suspendido durante seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario” y los jugadores involucrados fueron sancionados con dos fechas de suspensión.

La AFA aclaró que las “suspensiones impuestas en el punto 2” del fallo, es decir, las de los futbolistas, se cumplirán recién en el próximo torneo oficial. Por lo tanto, el duelo ante Central Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura no se verá afectado por estas sanciones.