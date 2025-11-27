En Godoy Cruz reina la incertidumbre sobre quién será el entrenador en la Primera Nacional

Los candidatos para dirigir a Godoy Cruz

Hay varios nombres que la dirigencia maneja como alternativas para asumir el cargo y uno de ellos es Luis García, ex DT del Deportivo Maipú que viene de dirigir a Atlanta y se sabe tiene una oferta importante para ir a Nueva Chicago.

Mariano Toedtli es otros de los entrenadores que interesan en el Tomba donde ya fue ayudante de campo de Gabriel Heinze en la corta etapa en la que dirigió al Expreso, allá por el 2015

Pablo De Muner, ex entrenador de Independiente Rivadavia, tiene un recorrido importante en el fútbol y es otro de los candidatos que tiene a favor su experiencia en el fútbol del ascenso.

Por lo pronto el plantel fue licenciado hasta el 9 de diciembre y las dudas pasan por saber quién será el DT y con cuántos jugadores contará ese día, teniendo en cuenta además que recién el sábado 13 serán las elecciones en la que hasta el momento se presentarán dos listas, una de ellas incluyendo al presidente Alejandro Chapini y la otra al vice José Mansur.

El 1 de diciembre se sortea el fixture de la Primera Nacional

Aunque el torneo de la Primera Nacional arranca el 6 de febrero los tiempos hacen necesaria una decisión para afrontar una categoría que se dividirá en dos zonas en la que los equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta.

El sorteo de las zonas para el 2026 está previsto para el próximo lunes 1 de diciembre.