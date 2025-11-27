Prime Video arrasa con la serie española de época más vista de la historia

Prime Video es uno de los streamings más elegidos por el gran público argentino, tiene un amplio catálogo de series y películas, entre las que se encuentra, la muy buena serie española de 8 episodios de época, se trata de Un asunto privado.
Aura Garrido y Jean Reno son los dos protagonistas de una historia de crímenes que suceden en Galicia durante los años 40. La ficción se alargará durante 8 capítulos de 50 minutos cada uno aproximadamente.
La nueva serie española Un asunto privado contará la historia de Marina Quiroga. Esta chica, interpretada por Aura Garrido, es una atrevida joven de clase alta con alma de detective que tiene como principal objetivo atrapar al asesino que acecha la ciudad gallega desde hace varios meses.
Héctor, su fiel mayordomo, será el encargado de acompañarla en todas sus aventuras que vivirán en la Galicia de los años 40.
Prime Video: de qué trata la serie Un asunto privado
Un asunto privado es una serie thriller que sigue la historia de Marina Belloch, una mujer de la alta sociedad que se propone detener a un asesino en serie tras la muerte de prostitutas con la ayuda de su mayordomo Héctor.
Ambientada en Galicia de los años 40, una atrevida joven de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga, interpretada por Aura Garrido se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor, a quien de da vida el reconocido actor Jean Reno.
Un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. Juntos lucharán contra todos los obstáculos para lograrlo y ni los prejuicios de género de la época, ni la resistencia del nuevo comisario o los intentos de la madre de Marina por casarla, impedirán que finalmente descubran la verdad.
Prime Video: reparto de la serie Un asunto privado
- Jean Reno
- Aura Garrido
- Gorka Otxoa
- Pablo Molinero
- Álex García
- Tito Valverde
- Ángela Molina