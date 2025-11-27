Prime Video arrasa con la serie española de época más vista de la historia

Héctor, su fiel mayordomo, será el encargado de acompañarla en todas sus aventuras que vivirán en la Galicia de los años 40.

Prime Video: de qué trata la serie Un asunto privado

Un asunto privado es una serie thriller que sigue la historia de Marina Belloch, una mujer de la alta sociedad que se propone detener a un asesino en serie tras la muerte de prostitutas con la ayuda de su mayordomo Héctor.

Ambientada en Galicia de los años 40, una atrevida joven de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga, interpretada por Aura Garrido se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor, a quien de da vida el reconocido actor Jean Reno.

Un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. Juntos lucharán contra todos los obstáculos para lograrlo y ni los prejuicios de género de la época, ni la resistencia del nuevo comisario o los intentos de la madre de Marina por casarla, impedirán que finalmente descubran la verdad.

Prime Video: reparto de la serie Un asunto privado

Jean Reno

Aura Garrido

Gorka Otxoa

Pablo Molinero

Álex García

Tito Valverde

Ángela Molina

Tráiler de la serie Un asunto privado