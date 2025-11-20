Prime Video siempre tiene atractivos estrenos de series y películas, acaba de aterrizar el inquietante thriller donde Julia Roberts tiene una actuación soberbia, se trata de Caza de brujas.
Prime Video arrasa con la película del 2025 donde Julia Roberts tiene una soberbia actuación
Prime Video acaba de estrenar la fascinante película con Julia Roberts en la que tiene una actuación sobresaliente. Un inquietante thriller que rompe récords
Julia Roberts brilla en el papel de una carismática profesora atrapada entre dudas morales y secretos en la película con la que el director italiano Luca Guadagnino continúa la indagación de la sociedad estadounidense que inició con Rivales y que ha presentado en el Festival de Venecia 2025.
Caza de brujas cuenta la historia de una profesora de filosofía en Yale (Julia Roberts) ante el dilema que, sí o sí, arruinará su vida: ponerse del lado de una alumna supuestamente brillante (Ayo EdebiriI, El Oso) que acude a ella para denunciar la violación de un profesor (Andrew Garfield) o dudar de su testimonio porque es, por orden, amiga, compañera de trabajo, rival de cátedra y, finalmente, amante ocasional del profesor.
Alma (Julia Roberts) es una brillante profesora de Filosofía que da clase en la Universidad de Yale. Un día, tras una fiesta en la casa de la docente, una alumna de doctorado llamada Maggie (Ayo Edebiri) acusa al también profesor Hank Gibson (Andrew Garfield) de abusos sexuales.
Prime Video: de qué trata la película Caza de brujas
En la película Caza de brujas, una profesora universitaria atraviesa una crisis personal y profesional cuando un alumno destacado acusa a uno de sus colegas de conducta inapropiada. Mientras el escándalo sacude a la institución, un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz, obligándola a enfrentar sus propios errores y miedos.
Entre lealtades divididas, presiones académicas y dilemas éticos, deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger su reputación, su carrera y las verdades que ha intentado ocultar.
Prime Video: reparto de la película Caza de brujas
- Julia Roberts
- Andrew Garfield
- Ayo Edebiri
- Chloë Sevigny
- Michael Stuhlbarg