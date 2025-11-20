Prime Video arrasa con la película del 2025 donde Julia Roberts tiene una soberbia actuación

caza Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri. Este trío de excelentes actores brillan en la flamante película Caza de brujas.

Julia Roberts brilla en el papel de una carismática profesora atrapada entre dudas morales y secretos en la película con la que el director italiano Luca Guadagnino continúa la indagación de la sociedad estadounidense que inició con Rivales y que ha presentado en el Festival de Venecia 2025.

Caza de brujas cuenta la historia de una profesora de filosofía en Yale (Julia Roberts) ante el dilema que, sí o sí, arruinará su vida: ponerse del lado de una alumna supuestamente brillante (Ayo EdebiriI, El Oso) que acude a ella para denunciar la violación de un profesor (Andrew Garfield) o dudar de su testimonio porque es, por orden, amiga, compañera de trabajo, rival de cátedra y, finalmente, amante ocasional del profesor.