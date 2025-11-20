Tiene 5 episodios, está en Prime Video y está basada en uno de los crímenes más infames de la historia

ted bundy falling for a killer La serie se estrenó en 2020. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Por primera vez, Elizabeth Kendall, que mantuvo una larga relación con Bundy, su hija Molly, y otras sobrevivientes rompen su silencio en una serie documental que replantea los crímenes desde una perspectiva femenina. Esta serie revela como el odio patológico de Bundy colisionó con la cultura de guerra y los movimientos feministas en los años 70 en uno de los crímenes más infames de la historia", revela Prime Video.

La docuserie narra los asesinatos, juicios y ejecución del asesino en serie Ted Bundy desde la perspectiva de su novia de muchos años, Elizabeth Kendall, y la hija de esta, Molly. Utiliza imágenes y fotografías de archivo, así como entrevistas con víctimas que sobrevivieron a sus ataques, policías, periodistas y otras personas involucradas en los casos.

ted bundy Documental sobre el infame asesino en serie Ted Bundy desde una perspectiva femenina. Imagen: Prime Video.

El primer episodio relata cuando Elizabeth Kendall, una tímida mamá soltera, se muda a Seattle y conoce a Ted Bundy, un aspirante a abogado. Sin embargo, la oscuridad acecha en el horizonte cuando comienzan a desaparecer varias estudiantes, mientras Ted sufre una crisis nerviosa.

Ted se muda a Utah, y empieza a trabajar en la facultad de leyes, arrastrando más desapariciones, así que Elizabeth comienza a dudar, preguntándose si su novio es el culpable. Por un tiempo, la policía lo descarta, sin embargo, luego de que una sobreviviente de secuestro lo identifica como su atacante, Ted es arrestado. El asesino escapa de prisión y está profugo por un tiempo, hasta que lo sentencian a muerte.

Tráiler