Prime Video y la película sin pretensiones que tienes que ver sí o sí

red code Código: Traje Rojo combina la fantasía, acción y aventuras. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Tras el secuestro de Santa Claus- con nombre en clave traje rojo - el encargado de seguridad del polo norte deberá trabajar con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión internacional llena de acción para salvar la Navidad", revela Prime Video.

En la víspera de Navidad, un equipo de operaciones encubiertas irrumpe en el complejo del Polo Norte y secuestra a Papá Noel. Callum Drift, el jefe de seguridad de E L.F, notifica a la directora Zoe Harlow sobre el secuestro, y su equipo descubre que la ubicación secreta del Polo Norte fue comprometida.

codigo traje rojo Chris Evans interpreta a Jack O'Malley, el rastreador y hacker que vende la información de Santa Claus. Dwayne Johnson es Callum Drift, el jefe de seguridad del Polo Norte. Imagen: Prime Video.

El culpable es Jack O'Malley, un hacker mercenario de sombrero negro que afirma ser capaz de encontrar cualquier cosa en el mundo. Zoe detiene al hacker para interrogarlo, y expone que es un escéptico de Santa Claus desde hace mucho tiempo, pero en realidad no sabe que la información que pirateó estaba relacionada con Santa Claus y simplemente se la envió a un comprador anónimo.

Zoe ofrece duplicar el pago de Jack si los ayuda a encontrar a Santa Claus, pero coloca un rastreador dentro de él. Callum se une a Jack a regañadientes para encontrar a Santa Claus rastreando al corredor que organizó el trato entre Jack y el secuestrador en Aruba. Juntos trabajan como equipo para encontrar a Santa.

Esta película se propone como un entretenimiento familiar, sin pretensiones y está llena de momentos extravagantes. Es ideal para sumergirse en la época más esperada de todos: Navidad. Además, explica lo que todos alguna vez se preguntaron de niños, ¿cómo es que Santa Claus llega a los hogares de todo el mundo en la misma noche?

