Prime Video es una de las plataformas más completas en lo que respecta a contenido, ya que tiene opciones para todos los gustos. Desde comedias románticas, hasta thrillers psicológicos, ficciones, documentales y más. En esta ocasión, te dejamos como recomendación una serie que mezcla el suspenso con una historia atrapante.
Prime Video acaba de estrenar un thriller psicológico británico: una historia de traiciones y venganza
Creada por James Wood, esta serie británica llegó a Prime Video el 14 de noviembre. Se trata de un thriller psicológico que remueve el pasado y varios secretos
Uno de los géneros más apreciados por los espectadores es el thriller psicológico, ya que suele contar tramas intrigantes que generan múltiples emociones y dejan a los usuarios pegados a la pantalla. En esta ocasión, Prime Video acaba de estrenar una nueva serie de este género, que cuenta con seis episodios para ver de un tirón.
El título en cuestión es Malicia (Malice), una serie británica dirigida por Mike Barker y Leonora Lonsdale bajo el gion de James Wood. Este thriller psicológico trae de vuelta uno de los actores internacionales más recordados: David Duchovny, de Expediente X. A continuación, te contamos todos los detalles de la ficción.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Un joven misterioso empieza a trabajar con una familia rica. ¿Revelarán su identidad antes de que sus planes siniestros destruyan todo lo que aman?", revela la descripción de Prime Video.
La serie gira en torno a Adam, un carismático tutor que se gana la confianza de la adinerada familia Tanner mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera de la familia cae gravemente enferma, Adam maniobra para instalarse en su casa de Londres… y su verdadera naturaleza vengativa empieza a salir a la luz.
Una vez aceptado en la familia, el nuevo baby-sitter pone a Jamie Tanner y Nat, uno contra el otro y conspira en secreto para derribar a toda la familia. Cuando la obsesión de Adam con la familia plantea dudas, aquellos que profundizan en su pasado se encuentran jugando un juego peligroso.
Con el mundo derrumbándose a su alrededor, Jamie comienza a darse cuenta de que Adam puede ser responsable de todos sus desastres recientes, pero ¿es demasiado tarde para salvar a su familia? Este thriller de venganza demuestra que el pasado nunca permanece enterrado, así que plantea la pregunta: ¿cómo proteges a tu familia del enemigo interior?
Tráiler
Reparto
- Jack Whitehall
- David Duchovny
- Carice van Houten
- Raza Jaffrey
- Christine Adams