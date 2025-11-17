Prime Video acaba de estrenar un thriller psicológico británico: una historia de traiciones y venganza

serie malice La serie Malicia se estrenó el 14 de noviembre. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Un joven misterioso empieza a trabajar con una familia rica. ¿Revelarán su identidad antes de que sus planes siniestros destruyan todo lo que aman?", revela la descripción de Prime Video.

La serie gira en torno a Adam, un carismático tutor que se gana la confianza de la adinerada familia Tanner mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera de la familia cae gravemente enferma, Adam maniobra para instalarse en su casa de Londres… y su verdadera naturaleza vengativa empieza a salir a la luz.

malice La trama mezcla suspenso, mentiras del pasado y venganza. Imagen: Prime Video.

Una vez aceptado en la familia, el nuevo baby-sitter pone a Jamie Tanner y Nat, uno contra el otro y conspira en secreto para derribar a toda la familia. Cuando la obsesión de Adam con la familia plantea dudas, aquellos que profundizan en su pasado se encuentran jugando un juego peligroso.

Con el mundo derrumbándose a su alrededor, Jamie comienza a darse cuenta de que Adam puede ser responsable de todos sus desastres recientes, pero ¿es demasiado tarde para salvar a su familia? Este thriller de venganza demuestra que el pasado nunca permanece enterrado, así que plantea la pregunta: ¿cómo proteges a tu familia del enemigo interior?

Tráiler

Embed - MALICIA Trailer SUBTITULADO / Malice Trailer SUBTITULADO [HD] David Duchovny

Reparto