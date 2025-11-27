Las redes sociales reaccionaron a la durísima sanción de AFA a Estudiantes de La Plata

X reaccionó a la sanción impuesta por AFA

Ni bien se conoció la decisión del Tribunal de Disciplina de AFA con respecto al controversial pasillo de Estudiantes de La Plata, el fallo se viralizó en las redes sociales y los usuarios comenzaron a reflejar su postura.

La mayoría se mostró en contra de la sanción al Pincha y resaltó la figura de Juan Sebastián Verón como uno de los pocos directivos que se muestra en contra de la dirección encabezada por Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

"Juan Sebastian Verón. El presidente más cercano a sus hinchas que hay en el fútbol argentino", "El tipo más importante en la historia del Club. Ahí estaremos bancando, donde sea, cuando sea", "Con Verón a la guerra" y "Estoy con vos hasta la muerte", fueron algunas de las publicaciones para la Brujita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carcaneva/status/1994166101647757702&partner=&hide_thread=false El tipo más importante en la historia del Club.

Ahí estaremos bancando, donde sea, cuando sea.

Juan Sebastián Verón, la pura verdad.

Mi único héroe en este lío pic.twitter.com/LOLDR2UTEY — Charly (@carcaneva) November 27, 2025

"Lo que le hizo la AFA a Estudiantes no tiene nombre, es una dictadura", "Es totalmente inaceptable la sanción", "Las sanciones de la AFA a Estudiantes de La Plata son payasescas, ridículas e impresentables" y "El silencio del resto de los Clubes de Primera también da vergüenza", fueron otros de los miles de mensajes que se proclamaron con respecto a lo sucedido.