Las redes sociales reaccionaron a la durísima sanción de AFA a Estudiantes de La Plata

Luego de la sanción que AFA le impuso a Estudiantes de La Plata, las redes sociales se expresaron al respecto

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
AFA, a través de su Tribunal de Disciplina, castigó severamente a Estudiantes de La Plata tras su pasillo de espaldas a Rosario Central, equipo que fue galardonado por ser el mejor de la temporada en la Tabla Anual. Las sanciones van desde los dos partidos (para todos los jugadores titulares) a seis meses (para su presidente Juan Sebastián Verón).

Pero esto no es todo. Santiago Núñez no podrá portar la cinta de capitán, en el equipo que se encuentre, por tres meses. Y, como si fuera poco, el Pincha deberá abonar la suma de 4.000 entradas por "por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio".

Sanción de AFA a Estudiantes
La sanción de AFA a Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata.

Como consecuencia de lo sucedido, y como era de esperarse, en las redes sociales este se convirtió en tema de discusión. Juan Sebastián Verón, AFA y Tribunal de Disciplina se volvieron tendencia en X tras la resolución del ente madre del fútbol argentino.

X reaccionó a la sanción impuesta por AFA

Ni bien se conoció la decisión del Tribunal de Disciplina de AFA con respecto al controversial pasillo de Estudiantes de La Plata, el fallo se viralizó en las redes sociales y los usuarios comenzaron a reflejar su postura.

La mayoría se mostró en contra de la sanción al Pincha y resaltó la figura de Juan Sebastián Verón como uno de los pocos directivos que se muestra en contra de la dirección encabezada por Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

"Juan Sebastian Verón. El presidente más cercano a sus hinchas que hay en el fútbol argentino", "El tipo más importante en la historia del Club. Ahí estaremos bancando, donde sea, cuando sea", "Con Verón a la guerra" y "Estoy con vos hasta la muerte", fueron algunas de las publicaciones para la Brujita.

"Lo que le hizo la AFA a Estudiantes no tiene nombre, es una dictadura", "Es totalmente inaceptable la sanción", "Las sanciones de la AFA a Estudiantes de La Plata son payasescas, ridículas e impresentables" y "El silencio del resto de los Clubes de Primera también da vergüenza", fueron otros de los miles de mensajes que se proclamaron con respecto a lo sucedido.

