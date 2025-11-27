¡Diego Tonetto colgó los botines!: el emotivo posteo de Independiente Rivadavia

Sin tantos minutos dentro del campo como el hubiese querido, pero siendo fundamental en el día a día para sus compañeros, Diego Tonetto tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera profesional, en la que no perdió ninguna de las cuatro finales que disputó (una con Platense, una con Maipú y dos con la Lepra).

Con 138 partidos sobre su espalda, cuatro goles, una asistencia y dos títulos, el hombre de 36 años se retiró del club que adoptó como propio y al cual defiende a capa y espada, como si fuese un canterano más. Y es que pese a no haber nacido en las entrañas de Ciudad Deportiva, Tone se transformó en un leproso más.

"Gracias por todo, campeón. El Club Sportivo Independiente Rivadavia reconoce y agradece profundamente a Diego Tonetto, un verdadero caudillo y símbolo de nuestra identidad, con más de 130 partidos defendiendo estos colores", comenzó el escrito.

G6zQvCmXUAA19UF Los números de Diego Tonetto en Independiente Rivadavia.

A su vez, continuó: "Con esencia de campeón y sangre azul, fuiste protagonista del ascenso histórico y parte clave de la conquista de la Copa Argentina. Tu compromiso, tu entrega y tu amor por la Lepra dejaron una marca eterna en el club y en cada hincha. Las vueltas quedarán para siempre en los libros, pero tu nombre quedará para siempre en el corazón de todos los leprosos. Tone, se retira del fútbol profesional, pero su legado azul será eterno. ¡Gracias por todo , y que sea siempre Lepra!".