Reto viral: un influencer ruso murió de un paro cardíaco por un fuerte consumo de comida.

En su cuenta de Instagram, el entrenador ruso prometió: “Mi curso de perder peso empieza pronto y podrás ganar premios geniales”, indicaba la publicación que tuvo miles de reproducciones.

Además, en videos y posts subidos a su cuenta, dio a conocer su menú: “Para desayunar, tomo un plato de un licuado de huevos, leche, azúcar y grasas,. Para comer, suelo consumir 800 gramos de dumplings (masas rellenas) con mayonesa”.

Completando el menú, “durante el día, a veces como patatas fritas, y para cenar, una hamburguesa y dos pizzas pequeñas, ya sea en una cafetería o a domicilio”.

El influencer señaló el 18 de noviembre pasado, a modo de logro, que había superado los 140 kilogramos de peso, y que había engordado unos 13 kilos en un mes. Allegados al influencer confiaron en los últimos días que comenzó a sentirse indispuesto, interrumpió sus rutinas y le comentó a sus amigos que pensaba visitar al médico antes de morir.

Al conocerse la muerte de Nuyanzin, se generaron avalanchas de condolencias de sus seguidores en redes sociales. Algunos usuarios lo despidieron con mensajes que mostraban un gran dolor como “estoy en shock. ¿Por qué Dios se lleva a las mejores personas?”.

Entrenador reto influencer

Otros recordaron al entrenador ruso como una persona “increíble” y “brillante”.

El caso de Nuyanzin, volvió a poner en agenda el fenómeno de retos virales extremos en redes sociales y la comercialización de dietas extremas para perder kilos en cortos periodos.

Mientras que diversas organizaciones de salud han reclamado a las autoridades un mayor control y recomendaciones claras para utilizar esos productos que pongan en riesgo la vida de las personas.