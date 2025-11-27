La "Barbie humana" de Argentina: fotos antes y después de las cirugías para enfrentar el "miedo a envejecer"

Su transformación, motivada "por la negativa de su madre a comprarle la famosa muñeca en su infancia", según confesó, ha requerido una inversión de aproximadamente 100 mil dólares. "Mi mamá nunca me quiso comprar la muñeca... Entonces de grande decidí transformarme en una", confiesa Iglesias, quien desde su adolescencia ya buscaba llamar la atención con su apariencia.

La "Barbie humana": tratamientos, transfusiones y cirugías

Su miedo a "llegar a la vejez toda achacada" es la principal fuerza motriz detrás de su incesante experimentación. Marcela ha adoptado procedimientos de biohacking y longevidad que pocos se atreven a probar, sintiéndose "como un chanchito de la India" al ir probando nuevas técnicas.

Uno de los métodos más llamativos es lo que se conoce como Transfusión de Plasma Multi Generación, un tratamiento exclusivo que cuesta 15.000 dólares e involucra a su propio hijo. "Le extraen sangre a mi hijo y me la dan a mí. Soy una especie de vampiro", relata la argentina, explicando que el donante debe ser compatible y obligatoriamente más joven para asegurar la "mejor calidad de vida" en sus años futuros.

Marcela Iglesias la Barbie humana 3 La "barbie humana" y su extremo culto a la juventud.

Como si esto fuera poco, hay que sumar la aplicación de 30 millones de células madre de cordón umbilical, inyectadas directamente al torrente sanguíneo para generar nuevas células y mantener la juventud a nivel interno. Este tratamiento, que le costó $6.000 inicialmente, ya asciende a $12.000 para una segunda aplicación.

Así era la "Barbie humana" antes de las intervenciones

Marcela también ha incorporado métodos menos convencionales y enormemente sorprendentes, como la inyección de grasa extraída y procesada de donantes fallecidos, un procedimiento que, según ella, es "re normal" en Los Ángeles. Ha utilizado este material (1.200 dolares por aplicación) en manos, piernas y rostro, pues considera que unas manos "gorditas" son signo de juventud.

Marcela Iglesias la Barbie humana 5 Adolescente. Marcela Iglesias en su versión pre Barbie. Era preciosa.

La "Barbie humana" ya se sometió a una cirugía de aumento de busto, pero no descarta un lifting facial en el futuro ni otras intervenciones que la ayuden a gambetear la vejez.

Marcela Iglesias la Barbie humana 4 En esta imagen la "Barbie humana" comenzaba a aparecer.

Inspirada por figuras como el empresario de longevidad Bryan Johnson -con quien intercambió información sobre células madre- e íconos argentinos de belleza como Graciela Alfano, la "Barbie humana" insiste en su filosofía: "Yo me percibo ageless. Es como que no tengo una edad...". Su meta no es solo verse joven por fuera, sino preservar sus células internamente "para siempre", lo que muestra una voluntad inquebrantable de desafiar el tiempo.