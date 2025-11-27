La "Barbie humana" de Argentina: fotos antes y después de las cirugías para enfrentar el "miedo a envejecer"

Marcela Iglesias es una argentina conocida como la "Barbie humana" y con vuelo internacional. De edad indefinida gracias a innumerables cirugías, bah, en realidad ella misma se considera "ageless" (libre de edad) al declarar en el programa "Polémica en el bar": "Yo digo que tengo la edad que represento".
Sin embargo aclara: "Nunca digo el número. Si para vos parezco de 60, tengo 70. Yo dejo que cada ser humano me imagine de la edad que quiera. Es como que no tengo una edad porque internamente todavía me siento una niña."
Marcela Iglesias tiene una obsesión desde la infancia y una búsqueda sin límites para frenar el paso del tiempo, lo que la ha convertido en una figura conocida a nivel internacional como la "Barbie humana". Desde su residencia en Hollywood, la argentina ha transformado su cuerpo en un auténtico "laboratorio viviente", explorando audazmente los confines de la ciencia estética y la medicina regenerativa.
Su transformación, motivada "por la negativa de su madre a comprarle la famosa muñeca en su infancia", según confesó, ha requerido una inversión de aproximadamente 100 mil dólares. "Mi mamá nunca me quiso comprar la muñeca... Entonces de grande decidí transformarme en una", confiesa Iglesias, quien desde su adolescencia ya buscaba llamar la atención con su apariencia.
La "Barbie humana": tratamientos, transfusiones y cirugías
Su miedo a "llegar a la vejez toda achacada" es la principal fuerza motriz detrás de su incesante experimentación. Marcela ha adoptado procedimientos de biohacking y longevidad que pocos se atreven a probar, sintiéndose "como un chanchito de la India" al ir probando nuevas técnicas.
Uno de los métodos más llamativos es lo que se conoce como Transfusión de Plasma Multi Generación, un tratamiento exclusivo que cuesta 15.000 dólares e involucra a su propio hijo. "Le extraen sangre a mi hijo y me la dan a mí. Soy una especie de vampiro", relata la argentina, explicando que el donante debe ser compatible y obligatoriamente más joven para asegurar la "mejor calidad de vida" en sus años futuros.
Como si esto fuera poco, hay que sumar la aplicación de 30 millones de células madre de cordón umbilical, inyectadas directamente al torrente sanguíneo para generar nuevas células y mantener la juventud a nivel interno. Este tratamiento, que le costó $6.000 inicialmente, ya asciende a $12.000 para una segunda aplicación.
Así era la "Barbie humana" antes de las intervenciones
Marcela también ha incorporado métodos menos convencionales y enormemente sorprendentes, como la inyección de grasa extraída y procesada de donantes fallecidos, un procedimiento que, según ella, es "re normal" en Los Ángeles. Ha utilizado este material (1.200 dolares por aplicación) en manos, piernas y rostro, pues considera que unas manos "gorditas" son signo de juventud.
La "Barbie humana" ya se sometió a una cirugía de aumento de busto, pero no descarta un lifting facial en el futuro ni otras intervenciones que la ayuden a gambetear la vejez.
Inspirada por figuras como el empresario de longevidad Bryan Johnson -con quien intercambió información sobre células madre- e íconos argentinos de belleza como Graciela Alfano, la "Barbie humana" insiste en su filosofía: "Yo me percibo ageless. Es como que no tengo una edad...". Su meta no es solo verse joven por fuera, sino preservar sus células internamente "para siempre", lo que muestra una voluntad inquebrantable de desafiar el tiempo.