Una periodista murió al caer de un acantilado mientras se sacaba una foto

El accidente ocurrió minutos antes de las 19 de este miércoles, a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, el camino que une Mar del Plata con Miramar. La zona es reconocida por su belleza natural, pero también es señalada desde hace años por el abandono, la falta de mantenimiento y la inexistencia de medidas de seguridad en sus accesos.

Horas antes de su trágica muerte en la zona de Barrancas de Los Lobos, la joven de Tres Arroyos había visitado una bodega en Chapadmalal.

Su último posteo en redes sociales la muestra sonriente, en medio de los viñedos. “Acá haciéndome la wine woman“, bromeó la joven de 33 años en una historia de Instagram que la muestra en Costa&Pampa, la primera bodega oceánica del país.

periodista2 Trágico. Una joven periodista murió al caer en un acantilado de 25 metros en Mar del Plata.

En las publicaciones que tiene en sus redes, se la puede ver disfrutando de paseos en la playa junto a sus perros salchicha.

Lembi estaba disfrutando de un paseo en familia cuando cayó de una altura de 25 metros y murió en el acto. La periodista estaba intentando sacar fotos del paisaje con el mar del fondo cuando sufrió el accidente.

El lugar donde ocurrió la tragedia es conocido por su belleza y sus acantilados, pero también es famoso por el abandono y la falta de mantenimiento de sus accesos.

Fuente: tn.com.ar