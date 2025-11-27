Una periodista de 33 años falleció en la tarde del miércoles al caerse al vacío en la zona de acantilados, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, mientras intentaba tomarse una fotografía, según las primeras estimaciones.
Tragedia en Mar del Plata: una periodista murió al caer de un acantilado
Una periodista de 33 años se encontraba en un mirador cuando cayó por un acantilado en Mar del Plata. Falleció en el instante
La joven fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, y el hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, que comunica esta ciudad con Miramar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto.
La mujer, de profesión periodista, estaba en un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón, en la zona de Barrancas de Los Lobos, de acuerdo con lo informado por las autoridades.
Por su parte, el personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso de la joven, cuyo cuerpo fue retirado por los integrantes del área de Riesgos Especiales. Poco después se hizo presente el fiscal Carlos Russo para comenzar con la investigación, pero todo apunta a que se trató de una muerte accidental.