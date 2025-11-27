La Ciudad organizó un operativo de tránsito por la Maratón Nocturna de este sábado

Para garantizar la seguridad de los participantes así como también permitir el tránsito vehicular, se montará un operativo especial con cortes de calles estratégicos, algunos fijos y otros transitorios e intermitentes. Además, se pondrán a disposición vías alternativas que podrán tomar los conductores.

Las arterias que tendrán cortes totales, a partir de las 21, serán aquellas por donde circule la maratón: Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia e inmediaciones del lago del parque San Martín. En tanto que en el cruce con sus calles transversales, los cortes serán intermitentes.