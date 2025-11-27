La probable formación de Boca para jugar con Argentinos Juniors los cuartos de final del Torneo Clausura

Justamente en el estadio xeneize fue el entrenamiento de fútbol de este jueves en el que Claudio Úbeda probó una probable formación para el encuentro de este domingo 30 de noviembre, a las 18.30.

di lollo Di Lollo estará en la defensa de Boca ante Argentinos Juniors.

Una muestra del buen momento que atraviesa Boca es que el DT dispuso el mismo equipo que venció en octavos de final a Talleres de Córdoba y todo indica que no habrá cambios.