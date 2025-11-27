Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
La probable formación de Boca para jugar con Argentinos Juniors los cuartos de final del Torneo Clausura

Boca, ilusionado conalcanzar el título, se pone a punto para el cruce de cuartos de final del Torneo Clausura frente a Argentinos Juniors, en La Bombonera.

Por UNO
Boca, ilusionado con continuar su racha favorable y alcanzar el título, se pone a punto para el cruce de cuartos de final del Torneo Clausura frente a Argentinos Juniors, en La Bombonera.

Justamente en el estadio xeneize fue el entrenamiento de fútbol de este jueves en el que Claudio Úbeda probó una probable formación para el encuentro de este domingo 30 de noviembre, a las 18.30.

Di Lollo estará en la defensa de Boca ante Argentinos Juniors.

Una muestra del buen momento que atraviesa Boca es que el DT dispuso el mismo equipo que venció en octavos de final a Talleres de Córdoba y todo indica que no habrá cambios.

El once que probó Úbeda fue con Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco; Palacios, Delgado, Paredes y Zeballos; Merentiel y Giménez.

Las alternativas que tiene Claudio Úbeda en Boca

Con Alan Velasco recuperado y Ander Herrera trabajando aparte del grupo, pero en condiciones de jugar, Úbeda también probó un equipo alternativo para tener variantes disponibles.

Allí dispuso la siguiente alineación: García; Advíncula, Figal, Pellegrino y Braida; Alarcón, Belmonte, Battaglia y Zenón; Aguirre y Cavani.

