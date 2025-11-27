Las prioridades de River para la temporada 2026: el Diablito Echeverri y 3 más

El Diablito Echeverri se encuentra a préstamo en el Bayer Leverkusen, pero no juega y el Manchester City, dueño de su pase, estaría cerca de acordar la interrupción del vínculo, aunque le quedan 7 meses.

echeverri 1 Marcelo Gallardo quiere repatriar al Diablito Echeverri para River.

El chaqueño de 19 años no está en los planes del equipo alemán y si se da su vuelta al City, River negociará para traerlo a préstamo para reforzar el equipo y cumplir también el deseo del futbolista y su representante