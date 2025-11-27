Inicio Ovación Fútbol River Plate
Las prioridades de River para la temporada 2026: el Diablito Echeverri y 3 más

River inició la depuración del plantel y Marcelo Gallardo ya tiene claro los refuerzos que quiere para la temporada 2026, empezando por Claudio Echeverri.

Por UNO
Echeverri quiere volver a River.

River inició la depuración del plantel con la salida de varios históricos y Marcelo Gallardo ya tiene claro los refuerzos que quiere para la temporada 2026, empezando por Claudio Echeverri.

El Diablito Echeverri se encuentra a préstamo en el Bayer Leverkusen, pero no juega y el Manchester City, dueño de su pase, estaría cerca de acordar la interrupción del vínculo, aunque le quedan 7 meses.

echeverri 1
Marcelo Gallardo quiere repatriar al Diablito Echeverri para River.

El chaqueño de 19 años no está en los planes del equipo alemán y si se da su vuelta al City, River negociará para traerlo a préstamo para reforzar el equipo y cumplir también el deseo del futbolista y su representante

El Diablito y 3 más: los jugadores que quiere Gallardo

Para dar vuelta un año negativo, Marcelo Gallardo quiere depurar el plantel y buscar 4 refuerzos que le demandarían una inversión que no debe superar los 25 millones de dólares.

Además del préstamo de Echeverri, los Millonarios buscarían un volante central y a otros dos jugadores con nombre y apellido: Luciano Gondou y Román Vega.

El delantero y el lateral están en el Zenit de Rusia, no vienen jugando mucho en los últimos meses y en River piensan que hay posibilidades de negociar al menos un préstamo por un año.

