Una maestra fue atacada a golpes por la madre de una alumna y podría perder un ojo.

Ataque escuela agresión Una maestra de escuela primaria fue salvajemente atacada a golpes por la madre de una alumna cuando terminaba de dar clase. Foto gentileza tn.com.ar

La violenta agresión provocó un paro de docentes del distrito y una manifestación. "La maestra está con un ojo comprometido y podría perderlo", afirmó una de sus compañeras de trabajo unas horas después de la salvaje agresión.

La maestra atacada a golpes estaba por subirse al automóvil de su marido, y fue sorprendida por una mujer que la increpó y luego le pegó una piña en un ojo. Varias personas que se encontraban en la escuela retirando a sus hijos tuvieron que intervenir para frenar a la agresora, madre de una alumna.

"Le pegaba en la cara, no la podían separar", relató una de las docentes de la escuela que fue testigo directa del brutal ataque.

La maestra de 48 años fue traslada de emergencia por su esposo a la Clínica La Merced donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dada de alta. Pero aclararon que teniendo en cuenta la gravedad de la lesión en el rostro podría provocarle perder la visión de un ojo.

La agresión fue denunciada a la Policía de San Martín, mientras que en las redes sociales comenzaron a circulan mensajes relacionado al episodio comentado que otros docentes y el esposo de la maestra debieron intervenir para separar a la madre de la alumna.

Efectivos de la Comisaría 5ª de Billinghurst se trasladaron al establecimiento y no encontraron a la supuesta autora de la agresión, identificada como Brenda Ayelén Colorado.

El Frente de Unidad Docente de San Martín, que integran distintos gremios, repudió la violencia en las escuelas y convocaron a un paro a nivel distrital para este viernes. Los docentes realizaron una movilización este jueves por la mañana que tuvo como lema “la violencia no entra a la escuela".

“Defendemos a la escuela y a los docentes, y necesitamos que se tomen medidas efectivas para protegerlos y garantizar su seguridad”, indicaron desde el Frente de Unidad Docente del distrito en un comunicado.

“Estamos hartos de la violencia en las escuelas, de alumnos y padres”, indicaron los docentes sobre el ataque a la maestra, en diálogo con el medio local SM Noticias.

Ataque escuela protesta Los docentes del municipio de San Martín realizaron una protesta repudiando el ataque que sufrió una maestra. Foto gentileza smnoticias.com

Además denunciaron que “muchas veces nuestros mismos colegas que ocupan cargos directivos miran para otro lado ante estas situaciones, y en varias oportunidades nos acusan de no tener dominio de grupo por no saber manejar estas situaciones, que claramente nos exceden”.

Además este viernes, la comunidad educativa de la Escuela Benjamín Matienzo, realizará una reunión abierta para abordar el grave episodio ocurrido y tratan de hallar soluciones que protejan a todos los que forman parte de la escuela.