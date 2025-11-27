Europa League: Aston Villa ganó y alcanzó la punta gracias a la victoria de la Roma

Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, alcanzó al Midtjylland danés en la cima de la fase liga de la Europa League, cuya fecha 5 se juega este jueves.
Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, alcanzó al Midtjylland danés en la cima de la fase liga de la Europa League, cuya fecha 5 comenzó este jueves.
En Birmingham, Dibu Martínez fue titular, Buendía ingresó en la segunda parte y el Aston Villa le ganó 2 a 1 al Young Boys con un doblete del neerlandés Donyell Malen. Joel Monteiro descontó para los suizos.
El Aston Villa alcanzó la punta gracias a que la Roma, con Matías Soulé y Paulo Dybala de titulares, rompió el invicto del Midtjylland al imponerse 2 a 1 con tantos del marroquí Neil El Aynaoui y Stephan El Shaarawy. El descuento de los daneses lo marcó el brasileño Paulinho.
Roma quedó en el puesto 11 con 9 puntos y detrás de los dos punteros, con 11 unidades, quedaron los invictos Friburgo y Ferencvaros tras sus respectivos empates como visitantes ante Fenerbahce (1-1) y Viktoria Plzen (0-0).
Otro que ganó y con 10 puntos está en zona de clasificación directa a octavos de final es el Porto, que tuvo como titular a Alan Varela, y goleó 3 a 0 al Niza.
En el segundo turno se jugarán otros 9 encuentros y hay dos equipos que si ganan como visitantes alcanzarán la punta: Sporting Braga y Lyon.