Europa League: Aston Villa ganó y alcanzó la punta gracias a la victoria de la Roma

Roma quedó en el puesto 11 con 9 puntos y detrás de los dos punteros, con 11 unidades, quedaron los invictos Friburgo y Ferencvaros tras sus respectivos empates como visitantes ante Fenerbahce (1-1) y Viktoria Plzen (0-0).

Otro que ganó y con 10 puntos está en zona de clasificación directa a octavos de final es el Porto, que tuvo como titular a Alan Varela, y goleó 3 a 0 al Niza.

En el segundo turno se jugarán otros 9 encuentros y hay dos equipos que si ganan como visitantes alcanzarán la punta: Sporting Braga y Lyon.

