Un niño se accidentó en un colectivo, le amputaron 2 dedos y ahora recibirá una suma millonaria

condena buttini empresa colectivos Un niño se accidentó en un micro de la empresa Antonio Buttini e Hijos S.R.L. y recibirá una indemnización millonaria.

Esta situación provocó que dos dedos de la víctima, el medio e índice de la mano derecha, quedaran atrapados en la puerta, lo que derivó en que posteriormente se los tuvieran que cortar a la altura de la falange distal -el hueso más pequeño de los dedos, donde se encuentra la uña-.

La versión de la empresa Buttini

La empresa Buttini alegó ante la Justicia que el niño no había contratado el servicio con ellos, que tampoco adquirió el boleto de pasaje -se comprobó luego que sí- y en definitiva, que no se podía comprobar si el chico había estado en el momento que aseguró estar.

Y en caso de probarse, solicitaron la eximición de responsabilidad: culparon al pequeño, argumentando que la lesión era "imposible" que se generara por la apertura de la puerta y que fue resultado de un obrar negligente o culposo de él al introducir los dedos donde no debía.

El testimonio del chofer del colectivo fue importante en el desarrollo de la causa porque es quien declaró en el expediente penal que el niño efectivamente estaba allí -al igual que testimoniaron sus maestras- y también que se había apretado los dedos con la puerta.

Para dar un ejemplo de esta situación recordó en su declaración que otros niños avisaron que su compañerito se había agarrado la mano, que lo vio sangrando y que lo llevó hasta un centro de salud.

La millonaria indemnización

Por este hecho, el juez Juan Manuel Ramón condenó a Antonio Buttini a pagar sumas de $37.383.702 y $ 675.000, aumentándolo 50% por "litigar sin razón valedera", que esto ocurre cuando “la parte demandada negare o declarare desconocer los hechos invocados por el consumidor o usuario injustificadamente”.

mendotran sube micro colectivo (1).jpeg Se comprobó que el niño había abordado el colectivo, cuestión que había negado la empresa.

Pero este agravante fue revisado y rechazado por la Cámara de Apelaciones, que finalmente cerró el monto en $24.922.468, de acuerdo a la sentencia de los jueces Dante Aníbal Giménez, Esteban Vásquez Soaje y Ana Paula Rigo.

Este valor se explica porque resultaron acreditados varios daños que alegó la familia: por un lado, el monto de los tratamientos a los que debió someterse el chico y los padecimientos psicológicos. En cuanto a la incapacidad, el perito médico determinó que la existencia de secuelas generaron 10% de incapacidad.

Por último, a la hora de fijar los más de $24 millones, se tuvo en cuenta los gastos médicos, farmacéuticos, de rehabilitación y traslados del niño.