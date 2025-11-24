Violenta discusión familiar: un niño de 7 años fue baleado y hay varios detenidos.

Baleado niño conflicto Una violenta discusión que se desató durante una reunión familiar, terminó a los tiros, con un niño de 7 años baleado en el tórax. Foto gentileza a24.com

En medio de la balacera, un niño de 7 años recibió un impacto en el tórax por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Tigre, donde fue operado por los médicos quedando en grave estado.

El menor, que al momento de ser herido estaba en el patio de la vivienda, luego fue derivado al Hospital Alejandro Posadas, en El Palomar, donde permanece internado en estado reservado recuperándose del postoperatorio.

Tras el violento tiroteo y la intervención policial, los efectivos procedieron a detener a la tía del menor, Ayelén Brisa Anríquez, de 25 años, la mujer residente en la casa donde se produjo el conflicto, que tenía en su poder varias armas de fuego.

La joven está acusada de facilitarle armas al resto del grupo, incitar a la confrontación y también efectuar disparos.

Además, los investigadores de la Policía Bonaerense realizó ocho allanamientos ordenados por la Fiscalía en distintos puntos de la zona norte bonaerense, para tratar de detener a otros sospechosos que participaron del enfrentamiento.

Mientras que otro grupo de investigadores trabajó en la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el lugar y tareas de campo que permitieron identificar a tres de los acusados de haber efectuado disparos.

Un joven identificado como Alexis Almada, alias “Tom”, fue el primer aprehendido, luego se logró la detención de una mujer, Ayelén Anríquez, supuestamente tía de la dueña de casa y otro individuo conocido como “Peroti“ Vieytes.

Balleado niño Hospital El niño de 7 años baleado en medio de una pelea familiar permanece internado en el Hospital Posadas tras ser operado. Foto gentileza elargentinodiario.com.ar

De acuerdo a la recontrucción del conflicto, la pelea se habría desatado por una violenta discusión que mantuvieron los hermanos del padrastro del menor herido, ya que entre ellos existiría un vínculo previo.

La Unidad Fiscal Investigativa de Benavídez quedó a cargo del caso y por estas horas intenta dar con el paradero de los otros dos sospechosos, que continúan prófugos pero están identificados.