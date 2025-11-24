Murió el plazo fijo: el Banco Nación le dio una sorpresa a sus clientes y no es buena

Luego de haber llegado a ofrecer el 44% hace un mes, el Banco Nación, al igual que las otras entidades, optaron por comenzar a bajar la tasa de interés de manera paulatina. De esa manera, se achicó el rendimiento que obtenía cada cliente con sus ahorros.

Lo curioso ha sido que, a pesar de ser paulatina, la bajada de la tasa de interés del plazo fijo ha sido muy importante y, en algunas entidades, como el Banco Nación, ha superado los 15 puntos en un mes.