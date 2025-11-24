Turismo: el fin de semana largo tuvo más viajeros que en 2024 pero con un gasto más moderado según la CAME

La cantidad de viajeros creció 21% interanual, impulsada por el formato de cuatro días que amplió las posibilidades de desplazamiento. Sin embargo, el gasto promedio diario por turista fue de $91.317, lo que implica una caída real de 3,7% frente al mismo feriado de 2024 y refleja un comportamiento más austero.

turismo.jpg Mendoza registró un buen flujo de turistas.

La provincia de Mendoza tuvo un 80% de ocupación en todo el territorio, con el Gran Mendoza y San Rafael por encima del 85%.