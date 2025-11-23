Milei destacó los numeros del turismo durante el fin de semana largo y replicó mensajes de Daniel Scioli

Milei también compartió publicaciones del secretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli, quien difundió cifras del movimiento turístico en distintos destinos.

Captura Reposteo Milei Lanari

Daniel Scioli dijo que la ocupación en Tandil fue del 100%

“Ocupación en Tandil al 100%. Encuentro con el intendente Lunghi, quien me confirmó junto al sector turístico que la ciudad vive un fin de semana con ocupación plena. Felicito el trabajo del municipio y de los emprendedores que siguen posicionando a Tandil como un destino destacado”, señaló Scioli en un mensaje replicado por el Presidente.

El exgobernador bonaerense destacó además que Pinamar y Cariló registraron niveles de ocupación “del 94% y 98%”, respectivamente. “En Pinamar, junto al intendente Juan Ibarguren, acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, publicó.

Daniel Scioli en Tandil

Daniel Scioli recordó que en octubre se realizó un encuentro con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara al fin de semana largo y la temporada de verano, abordando temas como financiación, promoción y conectividad. “El éxito de este fin de semana nos confirma que Pinamar se consolida como uno de los destinos más elegidos y que se viene una excelente temporada. Coincidimos en que el rumbo elegido por los argentinos en las últimas elecciones ha sido clave para generar previsibilidad, reflejada en el crecimiento del turismo y la actividad económica, con el liderazgo del Presidente”, afirmó.

En paralelo, San Rafael también vivió un fin de semana extralargo con cifras récord para esta época del año. En la segunda noche del receso, la ocupación superó el 90% en hoteles, aparts y cabañas.

Según informó el municipio, la Fiesta del Turismo y el Vino —impulsada nuevamente en el parque Hipólito Yrigoyen— junto al recital de La Konga atrajeron una gran afluencia de visitantes, fortalecida además por promociones del destino en ferias y campañas de difusión en redes sociales.

Turismo San Rafael San Rafael registró una ocupación del 90% promedio.

Algunos datos del fin de semana turístico

Milei replicó en redes mensajes sobre la alta ocupación hotelera en el fin de semana largo.

replicó en redes mensajes sobre la alta ocupación hotelera en el fin de semana largo. Montenegro destacó un récord de 158 mil turistas en Mar del Plata.

en Mar del Plata. Scioli informó ocupación plena en Tandil y niveles del 94% y 98% en Pinamar y Cariló.

en Pinamar y Cariló. San Rafael informó que superó el 90% de ocupación impulsado por la Fiesta del Turismo y el Vino y el show de La Konga.

Fuentes: Red X, Agencia Noticias Argentinas, Prensa San Rafael