El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, sostuvo que el fin de semana extra largo “llena de expectativas” al turismo, mientras que remarcó: “Los indicadores anticipan un movimiento positivo en los destinos del país”.
Daniel Scioli celebró el movimiento turístico del fin de semana largo: "Es muy positivo"
El secretario de Turismo y Ambiente destacó que los destinos más buscados fueron Bariloche, Jujuy, Iguazú, Termas de Río Hondo y Mar del Plata
Scioli, quien visitará Pinamar, Tandil y Mar del Plata, consignó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “coordinó todas las acciones necesarias para tener herramientas y promociones en materia de transporte”.
“Las promociones de YPF y el Banco Nación se traducen en grandes resultados. Los números de pasajeros de Aerolíneas Argentinas son muy buenos y se registra un gran movimiento en las rutas hacia la costa atlántica, tanto de autos particulares como de buses de media y larga distancia”, agregó el funcionario en declaraciones a la prensa.
El ex gobernador bonaerense agregó que, de acuerdo al testimonio de los empresarios del sector turístico, “las elecciones marcaron un punto de inflexión, ya que inmediatamente después se renovaron las expectativas de la gente”.
San Carlos de Bariloche, Jujuy, Iguazú, Termas de Río Hondo y “La Feliz” tienen “ocupación hotelera plena”, expresó Scioli.
En Mendoza se espera un 80% de ocupación de la plazas hoteleras, un buen dato, después de una caída en la actividad durante todo el 2025.