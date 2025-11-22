Marcos Calvente recorrió Bodega Santa Ana, que anunció una fuerte inversión para ampliar su producción

Calvente con la Bodega Santa Ana en Guaymallén El intendente de Guaymallén hizo una recorrida por la bodega Santa Ana, la dueña del primer espumante de Argentina.

"Bodega Santa Ana ya está trabajando con la Dirección de Comercio y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Guaymallén para priorizar la contratación de guaymallinos para cubrir esos nuevos puestos de trabajo", indicaron desde la comuna.

Historia y presente de Santa Ana en Guaymallén

La Bodega Santa Ana es un polo productivo de Peñaflor y procesa vinos a granel iniciados en las otras bodegas del conglomerado. En Guaymallén se realiza el acabado final y se embotella los productos de manera eficiente, manteniendo buenos costos. Mueven aproximadamente 3 millones de litros mensuales.

En el centro de distribución la logística es crucial. Este año Bodega Santa Ana cuenta con una nueva báscula para camiones para manejar hasta 50 camiones diarios (alrededor de 750 mensuales). Allí también gestiona la preparación de 350.000 paquetes mensuales, un proceso que se ha vuelto más complejo debido a los pedidos “personalizados”.

Desde el año pasado Bodega Santa Ana exporta, con envíos mensuales de 500.000 litros, a la cadena de supermercados estadounidense Costco. También exportan entre 52.000 y 76.000 litros mensuales a Chile e Inglaterra.