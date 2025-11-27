Impactante: el motivo por el que Diego Maradona fue enterrado sin su corazón

Miles y miles de fanáticos se congregaron en las calles -pese a las restricciones sanitarias por la pandemia- para llegar a la Casa Rosada donde fue la despedida final del gran 10. Previendo que esto sucedería, que un centenar de argentinos querrían despedir al Diego, los peritos encargados de llevar adelante la investigación por su muerte tomaron la decisión de extirparle un órgano clave para la indagación.

muerte maradona Maradona fue velado en la Casa Rosada en el 2020 con una masiva presencia de argentinos.

Maradona enterrado sin su corazón: aquel que hizo latir a la Argentina y a un mundo entero

Según revelaron diversas fuentes, Maradona fue enterrado sin su corazón con motivo de preservarlo para llevar adelante una rigurosa investigación pore su deceso. "El corazón era determinante para la autopsia y el análisis tóxico en este juicio por su muerte", expresó el periodista Nelson Castro. Este órgano de Diego, al momento de morir pesaba dos veces más que uno normal, con dimensiones y huellas de infartos que resultaban clave para conocer las causas de su fallecimiento.