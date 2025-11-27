Inicio Ovación Fútbol Diego Maradona
enigma

Impactante: el motivo por el que Diego Maradona fue enterrado sin su corazón

Maradona descansa en el Cementerio Jardín Bella Vista sin el órgano vital: su corazón

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Cinco años transcurrieron de la muerte de Diego Armando Maradona aquel conmovedor 25 de noviembre de 2020. "Se murió el fútbol" fue una de las primeras frases que surgieron en medio de tanta tristeza luego de conocerse la partida física del barrilete cósmico.

Miles y miles de fanáticos se congregaron en las calles -pese a las restricciones sanitarias por la pandemia- para llegar a la Casa Rosada donde fue la despedida final del gran 10. Previendo que esto sucedería, que un centenar de argentinos querrían despedir al Diego, los peritos encargados de llevar adelante la investigación por su muerte tomaron la decisión de extirparle un órgano clave para la indagación.

muerte maradona
Maradona enterrado sin su corazón: aquel que hizo latir a la Argentina y a un mundo entero

Según revelaron diversas fuentes, Maradona fue enterrado sin su corazón con motivo de preservarlo para llevar adelante una rigurosa investigación pore su deceso. "El corazón era determinante para la autopsia y el análisis tóxico en este juicio por su muerte", expresó el periodista Nelson Castro. Este órgano de Diego, al momento de morir pesaba dos veces más que uno normal, con dimensiones y huellas de infartos que resultaban clave para conocer las causas de su fallecimiento.

muerte maradona 1
Temiendo que, tras su muerte, el féretro de Diego Maradona fue robado y/o profanado, los peritos determinaron extirparle aquel órgano por el que latieron los colores de la Argentina toda y el mundo cuando desplegaba su magia en una cancha de fútbol. El corazón de Maradona fue extraído antes de su masivo velorio en Buenos Aires y se encuentra actualmente en el Instituto Médico Forense de la Policía Científica de La Plata.

Por su parte, el cuerpo de Diego descansa ya hace cinco largos años en el Cementerio Jardín Bella Vista junto a sus padres, Doña Tota y Don Diego.

