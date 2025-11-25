A 5 años del día en que Diego Maradona pasó definitivamente a la inmortalidad

Mientras se mantienen más vigentes que nunca las disputas familiares y judiciales por su herencia, su marca personal y las responsabilidades de los médicos por su fallecimiento, el mundo del fútbol y los fanáticos lloran su ausencia.

maradona 1

"¡Te extrañamos mucho por acá, Diego!", señalaron las redes sociales oficiales de la Selección argentina para recordar a su jugador más emblemático.