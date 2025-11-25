A 5 años del día en que Diego Maradona pasó definitivamente a la inmortalidad

El mundo del fútbol conmemora con emoción este 25 de noviembre el quinto aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el día más triste y en el que pasó definitivamente a la inmortalidad.
El mundo del fútbol conmemora el quinto aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el día más triste y en el que pasó a la inmortalidad.
El mundo del fútbol conmemora con emoción este 25 de noviembre el quinto aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el día más triste y en el que pasó definitivamente a la inmortalidad.
Mientras se mantienen más vigentes que nunca las disputas familiares y judiciales por su herencia, su marca personal y las responsabilidades de los médicos por su fallecimiento, el mundo del fútbol y los fanáticos lloran su ausencia.
"¡Te extrañamos mucho por acá, Diego!", señalaron las redes sociales oficiales de la Selección argentina para recordar a su jugador más emblemático.
"Por siempre Maradona", indicó la Liga Profesional acompañando el hashtag #DiegoEterno y la cuenta oficial del Diez utilizó una frase emblemática: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo sigo aquí, resucitando”.
"Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu", expresó Boca Juniors en sus redes sociales acompañando un emotivo video. Lo mismo hizo Argentinos Juniors, su club de origen, diciendo: "Te vemos, te pensamos, te soñamos".