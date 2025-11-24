Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
El duro mensaje de Vicente Poggi tras el descenso de Godoy Cruz

Vicente Poggi, el volante de Godoy Cruz, rompió el silencio y se refirió a lo que significó haber descendido a la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Vicente Poggi, uno de los jugadores que tuvo mayor participación en Godoy Cruz se manifestó en las redes sociales sobre el descenso a la Primera Nacional. El uruguayo se mostró muy dolido por no haber logrado el objetivo de dejar al Tomba en Primera.

vicente poggi vs vélez
Sobre el golpe duro que significó perder la categoría reconoció: "Me tomé unos días antes de escribir porque necesitaba ordenar la cabeza. Hablar en caliente no sirve y este es un momento para asumir lo que toca".

"Lo que pasó fue muy duro. La situación nos golpea a todos: a los que estamos adentro y a los que están afuera. Entiendo la bronca del hinchavporque nosotros sentimos lo mismo", agregó.

"No voy a buscar excusas. Lo que dimos no alcanzó, y eso duele. Con mis errores y aciertos siempre dejé todo en la cancha al igual que mis compañeros para que los resultados fueran los mejores, pero no fue suficiente. Asumo mi parte", reconoció con autocrítica.

"Godoy Cruz no merece estar pasando por esto y eso me da tristeza, vergüenza y, sobre todo, ganas de revancha. Este club merece una versión mejor de nosotros. Agradezco a quienes estuvieron incluso en los peores momentos. Sé que les pedimos mucho y les dimos poco. Ustedes sostuvieron al equipo cuando faltaron los resultados, y a eso no lo olvidamos. Lamento no haber estado a la altura de ese apoyo".

"Mi compromiso es claro: trabajar para que el club vuelva a donde tiene que estar. No prometo palabras, prometo trabajo.

Vamos a levantarnos".

El posteo de Vicente Poggi

Vicente Poggi fue otro de los jugadores que rompió el silencio después de que Godoy Cruz perdió la categoría. El mediocampista siempre se brindó al máximo por la camiseta del Tomba, pero su entrega no alcanzó.

