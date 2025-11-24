El duro mensaje de Vicente Poggi tras el descenso de Godoy Cruz

"No voy a buscar excusas. Lo que dimos no alcanzó, y eso duele. Con mis errores y aciertos siempre dejé todo en la cancha al igual que mis compañeros para que los resultados fueran los mejores, pero no fue suficiente. Asumo mi parte", reconoció con autocrítica.

"Godoy Cruz no merece estar pasando por esto y eso me da tristeza, vergüenza y, sobre todo, ganas de revancha. Este club merece una versión mejor de nosotros. Agradezco a quienes estuvieron incluso en los peores momentos. Sé que les pedimos mucho y les dimos poco. Ustedes sostuvieron al equipo cuando faltaron los resultados, y a eso no lo olvidamos. Lamento no haber estado a la altura de ese apoyo".

"Mi compromiso es claro: trabajar para que el club vuelva a donde tiene que estar. No prometo palabras, prometo trabajo.

Vamos a levantarnos".

El posteo de Vicente Poggi

Vicente Poggi fue otro de los jugadores que rompió el silencio después de que Godoy Cruz perdió la categoría. El mediocampista siempre se brindó al máximo por la camiseta del Tomba, pero su entrega no alcanzó.