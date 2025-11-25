Gimnasia La Plata está en los cuartos de final: eliminó a Unión en Santa Fe

El Lobo platense abrió el marcador en su primera llegada, a los 18 minutos del primer tiempo, tras un centro buscapié del extremo Alejandro Piedrahita que cruzó toda el área, tras un intento de despeje defectuoso del arquero Matías Tagliamonte, y fue empujado al gol por el otro atacante externo, Manuel Panaro.

Los goles del triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata:

Gimnasia metió el segundo cinco minutos después mediante un córner del volante Nicolás Barros Schelotto al segundo palo que permitió el cabezazo del defensor Enzo Martínez, quien convirtió el 2-0.

A los ocho minutos del segundo tiempo, en su primera llegada del complemento, el ex delantero de Independiente Rivadavia Cristian Tarragona controló un centro desde la izquierda y metió un remate de chilena desde el borde del área chica, para conseguir el descuento.

A los 11 minutos, Panaro dejó mano a mano al delantero Marcelo Torres, aunque el arquero Matías Tagliamonte pudo achicar a tiempo y quedarse con la pelota.

A los 12' un desborde por izquierda y posterior centro rasante habilitó a Torres dentro del área, que enganchó y remató al primer palo, aunque el defensor Maizon Rodríguez pudo despejar sobre la línea.

A los 22 minutos, un nuevo córner al segundo palo habilitó a Enzo Martínez, que cabeceó al poste más cercano aunque su pelota se fue ancha.

Cuando iban 35 minutos, el delantero Marcelo Estigarribia bajó de cabeza un pase largo y asistió al atacante Diego Armando Díaz, que controló y definió, con un disparo que dio en el poste izquierdo de Insfran.