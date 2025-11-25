Gimnasia La Plata está en los cuartos de final: eliminó a Unión en Santa Fe

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó a Unión por 2 a 1, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El Lobo se medirá en cuartos con Barracas Central, que este lunes dejó en el camino a Deportivo Riestra.
Para el Lobo marcaron el delantero Manuel Panaro, a los 18 minutos, y el defensor Enzo Martínez, en 23 minutos de la primera parte, mientras que el ex Independiente Rivadavia Cristian Tarragona descontó en ocho minutos del complemento.
Así el conjunto que dirige Fernando Zaniratto se metió entre los ocho candidatos al título.
El Lobo platense abrió el marcador en su primera llegada, a los 18 minutos del primer tiempo, tras un centro buscapié del extremo Alejandro Piedrahita que cruzó toda el área, tras un intento de despeje defectuoso del arquero Matías Tagliamonte, y fue empujado al gol por el otro atacante externo, Manuel Panaro.
Gimnasia metió el segundo cinco minutos después mediante un córner del volante Nicolás Barros Schelotto al segundo palo que permitió el cabezazo del defensor Enzo Martínez, quien convirtió el 2-0.
A los ocho minutos del segundo tiempo, en su primera llegada del complemento, el ex delantero de Independiente Rivadavia Cristian Tarragona controló un centro desde la izquierda y metió un remate de chilena desde el borde del área chica, para conseguir el descuento.
A los 11 minutos, Panaro dejó mano a mano al delantero Marcelo Torres, aunque el arquero Matías Tagliamonte pudo achicar a tiempo y quedarse con la pelota.
A los 12' un desborde por izquierda y posterior centro rasante habilitó a Torres dentro del área, que enganchó y remató al primer palo, aunque el defensor Maizon Rodríguez pudo despejar sobre la línea.
A los 22 minutos, un nuevo córner al segundo palo habilitó a Enzo Martínez, que cabeceó al poste más cercano aunque su pelota se fue ancha.
Cuando iban 35 minutos, el delantero Marcelo Estigarribia bajó de cabeza un pase largo y asistió al atacante Diego Armando Díaz, que controló y definió, con un disparo que dio en el poste izquierdo de Insfran.