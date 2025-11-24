Riestra y Barracas abren la última jornada de octavos de final: completa Unión vs. Gimnasia La Plata

Los equipos de Deportivo Riestra y Barracas Central darán inicio a las 17 a la última jornada de octavos de final del Torneo Clausura 2025. Luego vendrá Racing- River, y bajarán el telón Unión y Gimnasia y Esgrima La Plata en Santa Fe.
En la última jornada de octavos de final de Clausura, donde sobresale Racing vs. River, inician a las 17 Riestra- Barracas y cierran Unión- Gimnasia la Plata
Los Malevos y el Guapo jugarán desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Nicolás Ramírez será el árbitro; y Héctor Paletta estará en el VAR. El encuentro que será televisado por TNT Sports para todo el país.
En cuanto al choque entre el Tatengue y el Lobo platense, Sebastián Martínez serpa el árbitro, con Ariel Penel al mando del VAR y televisará ESPN Premium.
El cruce entre Deportivo Riestra y Barracas Central apuntados como dos eternos beneficiados por la AFA, tiene una gran polémica, ya que hace diez años, Barracas y Riestra eran equipos del fondo del Ascenso y jugaban partidos casi sin repercusión. Desde entonces crecieron rápido entre polémicas por arbitrajes, reglamentos y vínculos dirigenciales. Sin embargo, ambos jugarán por el pasaje a los cuartos de final del Clausura.
Torneo Clausura -Octavos de final-
Estadio: Guillermo Laza.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Héctor Paletta.
Hora: 17
TV: TNT Sports.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre; Cristian Paz, Antony Alonso, Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.v1Isbw
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Javier Ruiz, Nahuel Barrios; Facundo Bruera. DT: Damián Ayude.
El Tatengue busca sostener en casa su aspiración de pelear el título y meterse entre los ocho mejores, mientras que el Lobo platense llega impulsado por tres triunfos consecutivos y con el objetivo de extender su buen presente en una instancia clave del certamen.
Unión de Santa Fe, dirigido por Leonardo Madelón, tendrá a Tagliamonte como arquero, la defensa se arma con Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco, mientras que Martínez y Pittón sostienen el eje del mediocampo junto a Palacios y Fragapane por los costados. En el ataque, Tarragona y Colazo conforman la dupla elegida para buscar el pase a cuartos.
Del lado de Gimnasia y Esgrima La Plata, el entrenador Fernando Zaniratto mantiene la estructura que goleó a Platense y viaja a Santa Fe con la intención de sostener el rendimiento que lo llevó a clasificarse.
Nelson Insfrán será el arquero y el once, salvo imprevistos, incluirá a Pintado, Giampaoli, Martínez, Silva Torrejón; Max, Barros Schelotto; Panaro, Merlini, Merlo; y Torres. El plantel se concentrará en Santa Fe a la espera de un cruce determinante para sus aspiraciones.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Ariel Penel.
Hora: 22
TV: TNT Sports.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.