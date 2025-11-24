Qué dijo Marcelo Gallardo tras quedar eliminado frente a Racing

No fue un buen año ni para Marcelo Gallardo ni para River Plate; para colmo, cuando parecía que todo se enderezaba con los goles de Ian Subiabre y de Juan Fernando Quintero, todo se fue la suelo con el gol agónico de Racing Club.
Marcelo Gallardo cerró un año muy malo donde no logró imponer su estilo de juego; River quedó eliminado en octavos del Torneo Clausura
De esta manera el Millo se quedó si nada en las manos y ahora deberá esperar un milagro para clasificar a la Copa Libertadores.
El técnico de River realizó un balance sobre el partido donde se puede hacer un paralelismo sobre cómo fue el año del Millo: "Parecería que el partido, por cómo inicia y termina, es difícil de explicar, pero es una consecuencia de como fue este último trimestre, que claramente fue difícil sostenernos como equipo tal como habíamos empezado el año".
"Desilusionados por cómo lo terminamos, indudablemente no fue un año que pudimos sacar adelante. No fue un fin de año como hubiéramos querido atravesar, con objetivos en juego hasta el final, eso nos pone en un lugar incómodo del que hay que hacerse cargo", explicó el entrenador.
En cuanto a la responsabilidad que tiene Marcelo Gallardo sobre el presente, manifestó: "Soy y vengo advirtiendo que asumo la responsabilidad de este momento, de este año, pero también me tomaré estos días para reflexionar, revisar, para cambiar".
"Termina el año de una manera negativa, pero en mi cabeza empiezo a pensar en cómo seguimos desde mañana mismo. Es un año totalmente negativo e incómodo", analizó el entrenador multicampeón.
En un clima de pesadumbre también fue capaz de brindar una autocrítica: "Seguramente fallé, soy muy autocrítico. Mi autocrítica es personal, para adentro, no vengo a exponer a nadie, me vengo a poner al frente. Cometimos errores, pero hay que asumirlos. Acá, el que cree que no haya cometido errores".
"Si querés que me desnude acá adelante de todos... No. Soy consciente del diagnóstico, lo hablaré con el equipo, con las personas que corresponde y a partir de ahí se definirán cosas, pero actuando con responsabilidad", manifestó sin rodeos.
También se permitió ver el año negativo, pero poniendo en valor los años buenos pasados: "Es un año malo, eh. Un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero también tuve otros buenos. Todo lo que pueda explicar acá, la defensa que pueda hacer hacia mi persona, no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo. Con eso estoy bien. Errores se cometen y seguro he cometido".
Para finalizar, se refirió a los ingresos de Galarza y Portillo: "Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que nos vienen dando muchísimo hace muchos años y venían sintiendo el partido. No creo que haya influido, estaban pidiendo el cambio, no estaban para completar un partido de tanta intensidad y tan dinámico, teníamos analizado que les iba a dar para 60 o 65 minutos".