Qué dijo Marcelo Gallardo tras quedar eliminado frente a Racing

"Desilusionados por cómo lo terminamos, indudablemente no fue un año que pudimos sacar adelante. No fue un fin de año como hubiéramos querido atravesar, con objetivos en juego hasta el final, eso nos pone en un lugar incómodo del que hay que hacerse cargo", explicó el entrenador.

Embed "ES UN AÑO MALO DENTRO DE MI CARRERA COMO ENTRENADOR Y LO ASUMO. PERO TUVE TAMBIÉN OTROS BUENOS" Marcelo Gallardo se refirió al 2025 de River luego de la eliminación del #TorneoClausura.pic.twitter.com/gzm5MRLmQT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 25, 2025

En cuanto a la responsabilidad que tiene Marcelo Gallardo sobre el presente, manifestó: "Soy y vengo advirtiendo que asumo la responsabilidad de este momento, de este año, pero también me tomaré estos días para reflexionar, revisar, para cambiar".

Esto no va a terminar así. Esto no va a terminar así.

"Termina el año de una manera negativa, pero en mi cabeza empiezo a pensar en cómo seguimos desde mañana mismo. Es un año totalmente negativo e incómodo", analizó el entrenador multicampeón.

Racha Gallardo El sprint final del River de Marcelo Gallardo ha sido muy mala.

La autocrítica de Marcelo Gallardo

En un clima de pesadumbre también fue capaz de brindar una autocrítica: "Seguramente fallé, soy muy autocrítico. Mi autocrítica es personal, para adentro, no vengo a exponer a nadie, me vengo a poner al frente. Cometimos errores, pero hay que asumirlos. Acá, el que cree que no haya cometido errores".

Soy el primero, cuando las cosas no salen, soy responsable, igual que cuando las cosas salen. Las cosas como son. Soy el primero, cuando las cosas no salen, soy responsable, igual que cuando las cosas salen. Las cosas como son.

"Si querés que me desnude acá adelante de todos... No. Soy consciente del diagnóstico, lo hablaré con el equipo, con las personas que corresponde y a partir de ahí se definirán cosas, pero actuando con responsabilidad", manifestó sin rodeos.

También se permitió ver el año negativo, pero poniendo en valor los años buenos pasados: "Es un año malo, eh. Un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero también tuve otros buenos. Todo lo que pueda explicar acá, la defensa que pueda hacer hacia mi persona, no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo. Con eso estoy bien. Errores se cometen y seguro he cometido".

Para finalizar, se refirió a los ingresos de Galarza y Portillo: "Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que nos vienen dando muchísimo hace muchos años y venían sintiendo el partido. No creo que haya influido, estaban pidiendo el cambio, no estaban para completar un partido de tanta intensidad y tan dinámico, teníamos analizado que les iba a dar para 60 o 65 minutos".