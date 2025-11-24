Barracas Central venció al Deportivo Riestra en tiempo extra y se clasificó a los cuartos de final

Dep Riestra - Barracas Central Barracas Central le ganó en su casa al Deportivo Riestra.

Barracas Central jugará los cuartos de final tras vencer a domicilio a Riestra

El primer tiempo fue muy aburrido al punto que no hubo jugadas significativas ni para el Malevo ni para el Guapo, el juego se caracterizó porque ninguno de los dos equipos fue capaz de juntar los pases para llegar al arco rival.

La segunda etapa tampoco contó con la habilidad de los jugadores creativos y las llegadas a los arcos se pueden contar con los dedos de una mano; sin embargo, el delantero Iván Guaraz (que acababa de ingresar a los 35 minutos) ganó la pelota sobre la línea lateral derecha del campo de Deportivo Riestra y al ver que venía una marca, se puso de espaldas y ejecutó un violento codazo.

De esta manera el jugador de 20 años se fue expulsado tras disputar tan solo cuatro minutos. Luego, en el tiempo extra llegarían más emociones.

Fue en el minuto 7 de la primera etapa complementaria cuando Facundo Bruera, delantero de Barracas Central, partió en offside y con el ímpetu de ganar la pelota golpeó fuertemente las manos del arquero Ignacio Arce, quien tuvo que salir reemplazado entre lágrimas.

Embed Nacho Arce SE QUEBRÓ EL DEDO en el choque con Bruera y SALIÓ LLORANDO.pic.twitter.com/EoatAL7T0Z — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 24, 2025

A los 10 minutos del segundo tiempo extra el mediocampista Tomás Porra recibió la pelota en tres cuartos de cancha del campo rival y avanzó de derecha a izquiera gambeteando y en el borde del área chica logró picarla. El arquero Nahuel Manganelli nada pudo hacer y cuando la pelota se marchaba al fondo de la red apareció Nicolás Blandi para quedarse con el gol.

Embed No, pero es escandaloso cómo Blandi le afanó el gol de su vida al pibe Porras. pic.twitter.com/l5w6xp82C3 — Garcia Bassino (@garciabassino) November 24, 2025

Luego del gol y con un jugador menos, el equipo visitante no tuvo intenciones de avanzar con la pelota y rechazó todo lo que entró en el área; por su lado, el Deportivo Riestra no logró vencer la férrea defensa y se quedó con las manos vacías.

De esta manera Barracas Central continuó avanzando en el Torneo Clausura y ahora deberá disputar los cuartos de final.

La síntesis del partido entre Deportivo Riestra y Barracas Central