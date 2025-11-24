Barracas Central venció al Deportivo Riestra en tiempo extra y se clasificó a los cuartos de final

En un partido lleno de morbo - teniendo en cuenta las suspicacias que habían en la previa - se enfrentaronDeportivo Riestra y Barracas Central con arbitraje de Nicolás Ramírez por el partido correspondiente a los octavos de final delTorneo Clausura.
Tras el empate en cero el juego se fue al alargue por la nueva disposición de la AFA que indica que todos los partidos de los playoffs primero contarán con esa instancia y en caso de que el empate perdure se definirá desde el punto de penal.
En el tiempo extra el conjunto visitante contó con una gran jugada individual de Tomás Porra (que representaba un golazo), pero su compañero Nicolás Blandi decidió asegurarla cuando la pelota tenía destino de red.
Barracas Central jugará los cuartos de final tras vencer a domicilio a Riestra
El primer tiempo fue muy aburrido al punto que no hubo jugadas significativas ni para el Malevo ni para el Guapo, el juego se caracterizó porque ninguno de los dos equipos fue capaz de juntar los pases para llegar al arco rival.
La segunda etapa tampoco contó con la habilidad de los jugadores creativos y las llegadas a los arcos se pueden contar con los dedos de una mano; sin embargo, el delantero Iván Guaraz (que acababa de ingresar a los 35 minutos) ganó la pelota sobre la línea lateral derecha del campo de Deportivo Riestra y al ver que venía una marca, se puso de espaldas y ejecutó un violento codazo.
De esta manera el jugador de 20 años se fue expulsado tras disputar tan solo cuatro minutos. Luego, en el tiempo extra llegarían más emociones.
Fue en el minuto 7 de la primera etapa complementaria cuando Facundo Bruera, delantero de Barracas Central, partió en offside y con el ímpetu de ganar la pelota golpeó fuertemente las manos del arquero Ignacio Arce, quien tuvo que salir reemplazado entre lágrimas.
A los 10 minutos del segundo tiempo extra el mediocampista Tomás Porra recibió la pelota en tres cuartos de cancha del campo rival y avanzó de derecha a izquiera gambeteando y en el borde del área chica logró picarla. El arquero Nahuel Manganelli nada pudo hacer y cuando la pelota se marchaba al fondo de la red apareció Nicolás Blandi para quedarse con el gol.
Luego del gol y con un jugador menos, el equipo visitante no tuvo intenciones de avanzar con la pelota y rechazó todo lo que entró en el área; por su lado, el Deportivo Riestra no logró vencer la férrea defensa y se quedó con las manos vacías.
De esta manera Barracas Central continuó avanzando en el Torneo Clausura y ahora deberá disputar los cuartos de final.
La síntesis del partido entre Deportivo Riestra y Barracas Central