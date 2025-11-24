Cómo ahuyentar a las hormigas de la cocina usando un poco de tiza: repelente casero efectivo

Con la llegada del calor, las hormigas comienzan a aparecer en casa, siendo una de las plagas más presentes en la cocina. Para ahuyentarlas, lo cierto es que puedes recurrir a un sencillo truco casero que no todos conocen, y en donde solo necesitas una tiza.
Generalmente, las hormigas se ven atraídas a la cocina de tu casa por condiciones como la falta de limpieza y la presencia de humedad, aunque pueden ser contrarrestadas de manera sencilla y económica.
Cómo ahuyentar a las hormigas usando un poco de tiza
Para ahuyentar a las hormigas con tiza, dibuja una línea gruesa con el material en las entradas de tu casa o en los caminos que siguen las hormigas, ya que el carbonato de calcio de la tiza interrumpe los rastros de olor que utilizan para guiarse.
Si prefieres hacerlo de otra manera, también puedes pulverizar un poco de polvo de tiza directamente en las grietas y hendiduras por donde se esconden las hormigas o por donde entran a tu casa.
Como la tiza se borra fácilmente, deberás volver a aplicar la línea o el polvo con regularidad, especialmente después de limpiar o si llueve. Si el problema persiste y no se va con este repelente casero, será mejor que te contactes con un especialista.
Asegúrate de que las líneas de tiza no estén al alcance de niños o mascotas, ya que algunas versiones de tiza para "repeler hormigas" pueden contener químicos nocivos. ¿Estás listo para probar tu propio repelente?
Consejos para evitar a las hormigas en casa
- Guarda los alimentos: usa recipientes herméticos para almacenar alimentos y cierra bien la basura. No dejes comida de mascotas fuera por mucho tiempo.
- Limpieza constante: lava los platos después de usarlos, limpia las superficies de la cocina, el suelo y los electrodomésticos para eliminar migas, derrames o residuos.
- Controla la humedad: repara cualquier fuga de agua, ya que la humedad atrae a las hormigas. Ventila bien las áreas húmedas como fregaderos o tuberías.
- Sella grietas y agujeros: usa masilla, silicona o yeso para tapar cualquier abertura en paredes, suelos o marcos de ventanas y puertas por donde puedan entrar.
- Revisa los alrededores: poda las ramas de árboles o arbustos que toquen la casa, ya que pueden servir como puentes para que las hormigas lleguen al interior.