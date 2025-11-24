Cómo ahuyentar a las hormigas de la cocina usando un poco de tiza: repelente casero efectivo

Si prefieres hacerlo de otra manera, también puedes pulverizar un poco de polvo de tiza directamente en las grietas y hendiduras por donde se esconden las hormigas o por donde entran a tu casa.

Como la tiza se borra fácilmente, deberás volver a aplicar la línea o el polvo con regularidad, especialmente después de limpiar o si llueve. Si el problema persiste y no se va con este repelente casero, será mejor que te contactes con un especialista.

tizas Las tizas contienen químicos que suelen ser rechazados por las hormigas.

Asegúrate de que las líneas de tiza no estén al alcance de niños o mascotas, ya que algunas versiones de tiza para "repeler hormigas" pueden contener químicos nocivos. ¿Estás listo para probar tu propio repelente?

Consejos para evitar a las hormigas en casa