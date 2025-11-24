El ranking histórico en el que figura Franco Colapinto junto a Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio

Tuvo que pasar 42 años, 5 meses y 11 días para que un argentino volviera a correr en la Fórmula 1. El último fue Carlos Reutemann el 21 de marzo de 1982 y el regreso se dio el 1 de septiembre de 2024 cuandoFranco Colapinto se subió al Williams y corrió en el GP de Italia.
Un poco de historia: el ranking histórico en el que está Colapinto
El ranking corresponde a la cantidad de vueltas que los pilotos argentinos han dado en la Fórmula 1 y que es liderado por Carlos Reutemman. El Lole completó 6986 vueltas desde que debutó en 1972 con la escudería Brabham en el Gran Premio de España, luego pasó por Ferrari y Lotus para finalmente retirarse en Williams en 1982.
Participó de 146 Grandes Premios logrando 12 triunfos y 45 podios; además, en 1981 logró el subcampeonato detrás de Nelson Piquet.
En el segundo puesto se ubica el histórico Juan Manuel Fangio, quien debutó en 1950 en el Gran Premio de Gran Bretaña en el monoplaza de Alfa Romeo. Luego representó a Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz y BRM, en total completó 3022 vueltas.
El Chueco participó de 51 Grandes Premios obteniendo 24 triunfos y 35 podios. Logró cinco campeonatos (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), un récord que permaneció hasta que Michael Schumacher lo superó en 2003. Su retiro se produjo en 1958 en el Gran Premio de Alemania conduciendo para Maserati.
La nueva posición de Franco Colapinto
En el tercer puesto estaba Froilán González, quien debutó en 1950 en el Gran Premio de Italia con Maserati y se retiró en 1958 en la misma competencia pero defendiendo los colores de Ferrari. Entre medio también representó los colores de BRM, Vanwall y Connaught.
En total completó 1296 vueltas y participó en 26 Grandes Premios y logró dos triunfos (en Gran Bretaña en 1951 y en Francia 1954). Además estuvo siete veces en el podio.
Sin embargo, ahora el piloto de 22 años lo superó al completar 1333 vueltas, por lo tanto alcanzó el tercer puesto aunque aún está muy lejos de las 3022 de Juan Manuel Fangio.