El ranking histórico en el que figura Franco Colapinto junto a Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio

Participó de 146 Grandes Premios logrando 12 triunfos y 45 podios; además, en 1981 logró el subcampeonato detrás de Nelson Piquet.

En el segundo puesto se ubica el histórico Juan Manuel Fangio, quien debutó en 1950 en el Gran Premio de Gran Bretaña en el monoplaza de Alfa Romeo. Luego representó a Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz y BRM, en total completó 3022 vueltas.

El Chueco participó de 51 Grandes Premios obteniendo 24 triunfos y 35 podios. Logró cinco campeonatos (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), un récord que permaneció hasta que Michael Schumacher lo superó en 2003. Su retiro se produjo en 1958 en el Gran Premio de Alemania conduciendo para Maserati.

La nueva posición de Franco Colapinto

En el tercer puesto estaba Froilán González, quien debutó en 1950 en el Gran Premio de Italia con Maserati y se retiró en 1958 en la misma competencia pero defendiendo los colores de Ferrari. Entre medio también representó los colores de BRM, Vanwall y Connaught.

En total completó 1296 vueltas y participó en 26 Grandes Premios y logró dos triunfos (en Gran Bretaña en 1951 y en Francia 1954). Además estuvo siete veces en el podio.

Sin embargo, ahora el piloto de 22 años lo superó al completar 1333 vueltas, por lo tanto alcanzó el tercer puesto aunque aún está muy lejos de las 3022 de Juan Manuel Fangio.

Franco Colapinto - Ranking Franco Colapinto subió una posición en el ranking.

Así está el ranking de los pilotos argentinos