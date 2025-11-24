Nico Paz y Maxi Perrone se destacaron en la goleada del Como sobre Torino

El Como, de la mano de Nicolás Paz y Maximiliano Perrone, goleó por 5 a 1 al Torino en el Estadio Olímpico de Turín, por la duodécima fecha de la Serie A.
El Como, de la mano de Nicolás Paz y Maximiliano Perrone, goleó por 5 a 1 al Torino en el Estadio Olímpico de Turín, por la duodécima fecha de la Serie A.
Los lombardos dominaron el encuentro con personalidad, verticalidad y gran rendimiento de sus figuras, especialmente Perrone, Jesús Rodríguez, Jayden Addai y el volante de la Selección argentina Nicolás Paz.
A los 36 minutos del primet tiempo Rodríguez desbordó por izquierda y asistió a Addai, quien solo tuvo que empujar el balón para el 1 a 0.
El Torino encontró aire con un penal sancionado por mano de Rodríguez que fue ejecutado por el mediocampista Nikola Vlasic, que igualó el marcador justo antes del descanso.
A los siete minutos del complemento, Rodríguez volvió a aparecer para lanzar un preciso pase hacia Addai, que, con un potente disparo desde la frontal, firmó su doblete y devolvió la ventaja a los visitantes.
La gran labor del Como encontró su punto más alto a los 26 minutos, ya que tras un saque de esquina y un rebote, Máximo Perrone envió un centro milimétrico al área para Jacobo Ramón, que ganó en lo alto y marcó el 3 a 1 con un gran cabezazo.
Luego los orientados por Cesc Fàbregas siguieron insistiendo y a los 33 minutos, Paz -con asistencia de Perrone- se sumó a la fiesta tras una revisión del VAR, aprovechando una asistencia en el área para definir con clase el 4 a 1.
El broche final llegó a cinco minutos del cierre, en otra transición rápida, el recién ingresado desde el banco Martin Baturina puso el 5 a 1.
Así el Como alcanzó los 21 puntos y se posicionó en el sexto puesto, mientras que el Torino se mantiene en el duodécimo lugar con 14 unidades.