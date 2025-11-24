Nico Paz y Maxi Perrone se destacaron en la goleada del Como sobre Torino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoalsXtra/status/1993035000842010767&partner=&hide_thread=false Nico Paz 76'



El Torino encontró aire con un penal sancionado por mano de Rodríguez que fue ejecutado por el mediocampista Nikola Vlasic, que igualó el marcador justo antes del descanso.

A los siete minutos del complemento, Rodríguez volvió a aparecer para lanzar un preciso pase hacia Addai, que, con un potente disparo desde la frontal, firmó su doblete y devolvió la ventaja a los visitantes.

La gran labor del Como encontró su punto más alto a los 26 minutos, ya que tras un saque de esquina y un rebote, Máximo Perrone envió un centro milimétrico al área para Jacobo Ramón, que ganó en lo alto y marcó el 3 a 1 con un gran cabezazo.

Maxi Perrone le dio una asistencia a Nico Paz

Luego los orientados por Cesc Fàbregas siguieron insistiendo y a los 33 minutos, Paz -con asistencia de Perrone- se sumó a la fiesta tras una revisión del VAR, aprovechando una asistencia en el área para definir con clase el 4 a 1.

El broche final llegó a cinco minutos del cierre, en otra transición rápida, el recién ingresado desde el banco Martin Baturina puso el 5 a 1.

Así el Como alcanzó los 21 puntos y se posicionó en el sexto puesto, mientras que el Torino se mantiene en el duodécimo lugar con 14 unidades.