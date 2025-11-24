Alerta por casos de sarampión: los contagiados recorrieron 7 provincias en colectivo

Según reportaron desde Uruguay, los contagiados viajaron recientemente a Bolivia, donde participaron en actividades sociales en espacios cerrados donde se encontraban personas con síntomas. Tras ello, viajaron en colectivo del 14 al 16 de noviembre, pasando por varias ciudades argentinas, entre las que no se encuentra Mendoza.

Qué colectivos se tomaron las personas con síntomas de sarampión

El alerta del Ministerio de Salud señala que los casos ingresaron al país por el cruce de Yacuiba (Tarija, Bolivia)-Salvador Mazza (Salta, Argentina) el 14 de noviembre y salieron hacia Uruguay el 16 por el cruce de Colón (Entre Ríos, Argentina)-Paysandú (Uruguay) donde se dirigieron a la localidad de San Javier, Río Negro, donde residen en una comunidad cerrada.

Los primeros síntomas se registraron desde el 11 al 13 de noviembre, seguida de la aparición de exantema el 15, 16 y 17 de noviembre dependiendo el caso.

Los cuatro casos están clínicamente estables, con erupciones cutáneas y síntomas respiratorios persistentes, mientras que otros tres miembros de la familia informan que son asintomáticos.

El 19 de noviembre de 2025, se recogieron muestras nasofaríngeas, de orina y de suero donde se le realizan pruebas de IgM/IgG donde se confirman los casos de sarampión en el Laboratorio de Salud Pública de Uruguay.

Los cuatro contagiados de sarampión no tenían la vacuna.

Las personas contagiadas de sarampión se desplazaron en dos móviles diferentes hasta la ciudad de Buenos Aires y luego continuaron todos juntos su recorrido en ómnibus hasta la ciudad de Colón, Entre Ríos.

Salud identificó que los pasajeros siguieron el siguiente itinerario, utilizando estos transportes:

“Autobuses Quirquincho S.R.L”, con origen en Santa Cruz de las Sierras, Bolivia, el 13 de noviembre y llegada a la terminal de Ómnibus de Retiro, CABA, el 15 de noviembre a las 13 hs.

En el recorrido se pudo identificar que se realizaron 3 paradas técnicas en los siguientes lugares:

Parador Mosconi, en la provincia de Salta, el 14/11/25 donde realizaron un almuerzo. Parador Rosario de la Frontera, en la provincia de Santiago del Estero, donde realizaron una cena el 14/11/25. Parador San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, el 15/11/25 por la mañana.

Los viajeros involucrados descendieron en la estación de ómnibus de Liniers, el 15 de noviembre de a las 12:30hs. El recorrido de la empresa finalizó en la terminal de ómnibus de Retiro.

Empresa “Balut Hermanos S.R.L”, con origen en la terminal de ómnibus de Salvador Mazza, Salta el 14 de noviembre de 2025 a las 11:45hs, con destino a la terminal de ómnibus de Retiro, CABA a las 19:43hs del 15 de noviembre. En el recorrido de la empresa se pudieron identificar 2 paradas técnicas en los siguientes lugares:

Parador en Pintos, en la provincia de Santiago del Estero, la mañana del 15 de noviembre. Parador en Totoras, en la provincia de Santa Fe, al mediodía del 15 de noviembre.

Se identificaron los siguientes puntos de ascenso y descenso de pasajeros en el recorrido:

En Jujuy: Terminal Salvador Mazza, Terminal de Tartagal, Terminal de Orán, Yuto, Caimancito Pueblo, Calilegua Pueblo, Terminal Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Chalican Pueblo, Terminal San Pedro de Jujuy, Terminal San Salvador de Jujuy, Terminal de Palpalá, terminal de Perico.

En Salta, las terminales General Güemes y Metán.

En Tucumán: terminal de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En Santiago del Estero: Terminal Termas de Río Hondo, Terminal de Santiago del Estero, Parador Pinto.

En Santa Fe: Terminal de Rafaela, Terminal de Rosario.

En Buenos Aires: parada en San Pedro, Terminal de Campana, parada en ruta sobre Escobar, Terminal El Motivo en Pacheco.

En Ciudad de Buenos Aires: Terminal de Liniers, Terminal Dellepiane, Terminal Retiro.

Empresa “San José S.R.L” con origen en la Terminal de ómnibus de la Retiro, CABA, a las 21:40hs del 15 de noviembre, con destino a la ciudad de Federación, Entre Ríos, el 16 de noviembre. En el recorrido de la empresa se identifican los siguientes puntos de ascenso y descenso de pasajeros en las siguientes localidades:

Gualeguaychú Concepción del Uruguay Colón Concordia Federación

El mensaje de Salud para los que viajaron en los micros con los pasajeros con sarampión

Tras esta investigación, el mensaje del Ministerio es: “Toda persona que haya estado en cualquiera de estos recorridos, independientemente del asiento donde estuvo sentado o la cantidad de tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros tiene que estar alerta a la aparición de síntomas (fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos) y concurrir con barbijo a un establecimiento de salud aclarando ser un contacto de caso confirmado de sarampión.

"De no contar con el esquema de vacunación antisarampionosa completo deberá recibir las dosis correspondientes”, expresaron.

Síntomas de sarampión

Según este último informe del Ministerio de Salud de Nación, Mendoza no presenta casos de sarampión.

Pero ante la alerta vigente, la directora de Epidemiología de la Provincia, Andrea Falaschi, destacó: “Se recomienda a la población verificar en el carnet de vacunación el registro de al menos dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y consultar inmediatamente ante la presencia de fiebre y exantema. La primera dosis se coloca a los 12 meses y el refuerzo a los 5 años”.

Los síntomas típicos del sarampión incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal, exantema, ojos llorosos o enrojecidos, y posibilidad de manchas blancas en la cara interna de las mejillas, entre otros síntomas. En personas con antecedente de vacunación, la presentación sintomática no siempre toma esta forma típica.

El sarampión puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en niños menores de 5 años o desnutridos. En ellos puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis posinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso pueden causar la muerte.

Falaschi puntualizó en su momento: “El sarampión es altamente contagioso, se transmite mediante gotas de aire de la nariz, boca o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas, es decir que no es necesario el contacto directo interpersonal para la transmisión viral”.