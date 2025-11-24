Adiós a la cama matrimonial: la tendencia que se impone entre parejas y ayuda a mejorar la convivencia

Si bien parece no ser así, quienes la imponen han dejado en claro que esta tendencia no es un signo de crisis en la relación, sino una forma de optimizar el descanso individual. El argumento es que, si duermes mejor individualmente, conoces mejor al otro en la relación.

Las parejas pueden decidir la modalidad: dormir separados entre semana, solo los fines de semana o simplemente cuando uno de los dos lo necesite. Algunas parejas optan por camas separadas en la misma habitación, mientras que otras prefieren cuartos distintos, especialmente si cuentan con más espacio.

pareja, tendencia Esta tendencia no debe significar crisis en una relación.

La cama matrimonial fue, desde siempre, un símbolo clásico de unión y convivencia. Sin embargo, en varios países está perdiendo terreno ante la llegada de esta nueva tendencia. ¿Te animarías a probarla con tu pareja?

Los beneficios de esta tendencia