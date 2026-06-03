Los veterinarios podrán cultivar el cannabis medicinal para el tratamiento de animales

perros-animales6 El cannabis medicinal ya se aplicaba para algunas patologías en animales, pero ahora le dieron un marco legal.

"Es un trabajo que hicimos con la colaboración de Médicos Cannabicos Argentinos porque había varias veterinarias que lo aplicaban, pero no tenían el marco legal que las habilitara y era lo que estaban pidiendo. Hay sobrada evidencia científica que avala el uso del cannabis medicinal en animales", explicó Virginia Coraglia, directora del Registro Provincial de Cannabis y cáñamo.

La funcionaria aclaró que la ley nacional de uso de cannabis medicinal, la 27.350 sólo contempla el uso en humanos, por eso fue necesario crear este registro que habilite el uso en animales.

caballo enfermo veterinario animales cannabis medicinal A partir de la creación del registro de tratamientos con cannabis se puede brindar asistencia a varios animales, como es el caso de caballos de equitación, que suelen tener tendinitis.

"Ya se venían aplicando para perros con epilepsia, o para caballos de equitación que tenían tendinitis y era una demanda que necesitábamos atender. Ahora los médicos veterinarios prescriptores podrán atender hasta 150 pacientes con cannabis medicinal, y si se superara ese número se deberá hacer a través de la inscripción en una ONG", marcó Coraglia.

Qué debe hacer un veterinario para que se lo habilite a cultivar cannabis

Para ser un Veterinario Cultivador dentro del programa Reprovet en Mendoza, el profesional debe estar autorizado para realizar actividades de siembra, cultivo, cosecha, procesamiento primario y obtención de derivados de cannabis, destinados exclusivamente al uso terapéutico veterinario.De acuerdo con el Artículo 4º de la normativa, los requisitos específicos de inscripción son los siguientes:

Matrícula profesional vigente en Mendoza.

en Mendoza. Presentar una Declaración Jurada de Aceptación del Cargo de Responsable Técnico de Cultivo Veterinario.

Acreditar formación en medicina cannabinoide veterinaria , mediante un diploma, certificado o título expedido por una institución reconocida a nivel nacional.

, mediante un diploma, certificado o título expedido por una institución reconocida a nivel nacional. Informar el domicilio georreferenciado donde se llevará a cabo el cultivo, almacenamiento, producción y procesamiento de los derivados.

donde se llevará a cabo el cultivo, almacenamiento, producción y procesamiento de los derivados. Registrar los lotes y variedades utilizadas , adjuntando los análisis cromatográficos correspondientes a cada lote,.

, adjuntando los correspondientes a cada lote,. Presentar informes semestrales de trazabilidad ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI).

ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI). Llevar un Libro de salidas/egresos de preparados o derivados, el cual debe estar foliado y habilitado por el Registro provincial de cannabis.

Cómo se accede a un tratamiento con cannabis medicinal para una mascota

El nuevo registro establece que ningún dueño de mascota podría acceder directamente a un tratamiento con cannabis, sino que para eso necesitará de la prescripción de un médico veterinario tratante.

El veterinario tratante debe registrar al paciente en la plataforma oficial del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI). Para eso deberá cargar una información mínima obligatoria:

Identificación del paciente: incluye el número de chip , la inscripción en la libreta sanitaria y los datos del tutor responsable.

incluye el número de , la inscripción en la libreta sanitaria y los datos del tutor responsable. Historia clínica completa: reseña, motivo de consulta, diagnóstico y estudios complementarios realizados.

reseña, motivo de consulta, diagnóstico y estudios complementarios realizados. Protocolo de tratamiento: detalle de la formulación o preparado, concentración, dosis, vía y frecuencia de administración, duración estimada y justificación técnica del quimiotipo indicado.

detalle de la formulación o preparado, concentración, dosis, vía y frecuencia de administración, duración estimada y justificación técnica del quimiotipo indicado. Plan de seguimiento: frecuencia de los controles clínicos

gato, mascota, animales El canabis medicinal podrá ser usado para diferentes patologías en cualquier animal que esté en el registro para el uso de la misma.

Requisitos del dueño de un animal para recibir cannabis medicinal

A su vez el dueño de un animal que requiera un tratamiento con cannabis medicinal, también deberá cumplir con algunos requisitos, no sólo para que su mascota reciba la medicación, sino también para que él pueda transportarla.

Entre los requisitos deberá:

Firmar el Consentimiento Informado: es indispensable para todo tratamiento que involucre derivados cannábicos

es indispensable para todo tratamiento que involucre derivados cannábicos Proveer sus datos: identificación completa (nombre, DNI) y domicilio real.

Una vez que el animal fue inscripto, el Registro Provincial de Cannabis emitirá el Certificado de Registro del Tutor Responsable, que le entregará el médico veterinario.

Este certificado es el documento legal que acredita su vinculación con el paciente y lo habilita exclusivamente para la tenencia, administración y resguardo de los preparados cannábicos prescriptos dentro del territorio de Mendoza. El certificado tiene vigencia indeterminada mientras dure el tratamiento, pero caduca si el tratamiento se suspende o si el animal fallece.