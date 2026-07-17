Envolver cúrcuma en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchos podrían pensar que se trata de un método de conservación culinaria o de un nuevo paso en la cocina gourmet. Pero lo cierto es que este truco no tiene fines científicos ni gastronómicos, sino que esconde un propósito energético muy particular y una ventaja sumamente práctica producto del papel aluminio.

El mundo de los rituales sigue ampliándose con este truco casero.

Para qué sirve envolver la cúrcuma en papel de aluminio

Quienes siguen de cerca las prácticas del Feng Shui y las creencias energéticas saben perfectamente que la cúrcuma es considerada una verdadera "joya" de la naturaleza. Su color dorado intenso está directamente asociado a la prosperidad, la riqueza y el oro.