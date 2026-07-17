Inicio Sociedad Cúrcuma
Para tener en cuenta

Envolver cúrcuma en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con un poco de cúrcuma y papel aluminio, puedes atraer cosas positivas a tu casa. ¿Para qué sirve este truco casero?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este truco es desconocido por muchas personas. 

Este truco es desconocido por muchas personas. 

Abrís la alacena de la cocina, encontrás esa raíz de color naranja vibrante y, casi por instinto, cortás un pedazo para sumarlo a una comida. Sin embargo, en el último tiempo, una tendencia llamó poderosamente la atención en los hogares: envolver la cúrcuma en papel de aluminio.

Muchos podrían pensar que se trata de un método de conservación culinaria o de un nuevo paso en la cocina gourmet. Pero lo cierto es que este truco no tiene fines científicos ni gastronómicos, sino que esconde un propósito energético muy particular y una ventaja sumamente práctica producto del papel aluminio.

El mundo de los rituales sigue ampli&aacute;ndose con este truco casero.&nbsp;

El mundo de los rituales sigue ampliándose con este truco casero.

Para qué sirve envolver la cúrcuma en papel de aluminio

Quienes siguen de cerca las prácticas del Feng Shui y las creencias energéticas saben perfectamente que la cúrcuma es considerada una verdadera "joya" de la naturaleza. Su color dorado intenso está directamente asociado a la prosperidad, la riqueza y el oro.

Envolverla en papel de aluminio y llevarla encima sirve para:

  • Atraer dinero y abundancia: funciona como un amuleto de bolsillo para activar la energía de la riqueza en tu día a día.
  • Protección energética personal: se cree que la raíz actúa como un escudo protector contra las malas vibras, la envidia o los bloqueos económicos en proyectos.
  • Destrabar trámites o buscar empleo: es un truco muy utilizado para llevar en la cartera al momento de asistir a entrevistas laborales o firmas de contratos importantes.
Con este ritual, puedes atraer dinero y abundancia.&nbsp;

Con este ritual, puedes atraer dinero y abundancia.

El motivo práctico detrás del papel de aluminio

Más allá de la mística, el uso del aluminio no es casualidad y responde a dos razones fundamentales:

  • Evitar manchas catastróficas: La cúrcuma fresca tiene un pigmento amarillo increíblemente fuerte. Si la guardás suelta en la cartera o el bolsillo de tu pantalón favorito, corrés el riesgo de arruinar la tela para siempre. El aluminio funciona como una barrera física perfecta.

  • Aislar la energía: Según los creyentes de estas técnicas, el metal ayuda a "sellar" y contener las propiedades energéticas de la raíz dentro del amuleto, evitando que se dispersen antes de tiempo.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar