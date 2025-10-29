El "freno" de Cesc Fábregas a Nico Paz y su particular comparación con Lionel Messi

La comparación de Cesc Fábregas entre Nico Paz y Lionel Messi

Cesc Fábregas, quien compartió plantel con Lionel Messi en Barcelona, enfrentó los micrófonos y fue consultado sobre la gran performance de Nico Paz en la recta inicial de la temporada.

El español, a la hora de responder, fue contundente: "Yo jugué con Messi y un año marcó 91 goles. ¿Ganamos por él? ¿Guardiola consiguió todos aquellos éxitos en el Barcelona gracias a él? Sí... pero no".

"Nico es un jugador buenísimo, está creciendo muchísimo y le necesitamos, sí. Pero debe seguir teniendo la misma humildad, el mismo coraje en el campo y la misma personalidad. Hay mucho detrás de todo esto. ¿Por qué toca tanto balón? Porque la construcción de nuestro juego está hecha para que le lleguen balones de una cierta manera en cada partido", advirtió el DT del Como.

Cesc Fábregas Cesc Fábregas habló de Nico Paz en conferencia de prensa.

Inter, interesado en Nico Paz

Inter, equipo que viene de quedarse con el subcampeonato en la última edición de la UEFA Champions League, apunta con todos sus cañones a Nico Paz. El elenco italiano está dispuesto a desembolsar la suma de 58 millones de euros para que se convierta en el socio ideal de Lautaro Martínez.

Según informó la prensa de aquel país los directivos del nerazzurra, con Javier Zanetti a la cabeza, iniciaron diálogos con sus pares del Como. Cabe recordar que Real Madrid, club que lo formó, tiene una cláusula de repesca vigente hasta junio del 2026 y, además, conserva un 50% sobre una futura venta.