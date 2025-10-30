Cuántos millones perdió Racing al quedar eliminado ante Flamengo en la Copa Libertadores

Para colmo, la Acadé perdió la oportunidad de ganar 7 millones de dólares, cifra que la Conmebol le proporciona al finalista que pierde el último partido. Además, si hubiera logrado el título internacional habría conseguido un cheque de 24 millones de dólares más.

Sin embargo, como aliciente, el conjunto argentino ganó durante toda la Copa una cifra más que interesante: 9.557.300 dólares. Monto que alcanzó al ganar partidos en la fase de grupos más los sucesivos avances a octavos, cuartos y semifinales.

Lo curioso es que las tarjetas amarillas y las rojas son sancionadas, además, de manera económica. Es por eso que los dirigidos por Gustavo Costas tuvieron que pagar 11.200 dólares por las amarillas (400 dólares por cada una de las 28 que recibió) y 1500 dólares por las expulsiones.

Racing - Flamengo Racing Club se quedó en la puerta de la final de la Copa Libertadores.

¿Racing podrá jugar la próxima Copa Libertadores?

Aunque la eliminación del certamen internacional caló hondo en Costas, el plantel y los hinchas, ahora deberán enfocar sus esfuerzos en la próxima Copa Libertadores. El panorama no es sencillo y para conseguir el boleto a la edición 2026 Racing cuenta con dos caminos posibles.

Por un lado, tiene que ganar el Torneo Clausura aunque en este momento se encuentra fuera de las posiciones de clasificación por diferencia de gol (tiene 18 puntos, al igual que Tigre, Belgrano, Argentinos y Barracas Central) en un grupo muy cerrado donde en el primer puesto está ubicado Central Córdoba con 21 puntos.

Tabla de posiciones La tabla de posiciones que tiene a Racing entre los equipos candidatos a clasificarse.

Por la fecha 14 visitará a Central Córdoba, en la 15 recibirá a Defensa y Justicia mientras que cerrará la liga como visitante frente a Newell's. Luego vendrán los playoff.

Por otro lado, puede clasificarse a la Copa Libertadores si logra quedar entre los primeros tres equipos de la Tabla Anual. Sin embargo, tiene 46 puntos y River está clasificando a la Pre Libertadores con 52. También puede apostar a que Argentinos gane la Copa Argentina (liberando un puesto) o que River gane el Torneo Clausura (también liberaría un lugar en la Tabla Anual).