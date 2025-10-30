Cuántos millones perdió Racing al quedar eliminado ante Flamengo en la Copa Libertadores

Racing Club estuvo muy cerca de conseguir el boleto para la final de la Copa Libertadores, pero el destino y un Agustín Rossi enorme lograron mantener el arco del Flamengo en cero. Y aunque no pudieron obtener La Gloria Eterna, la Academia logró cosechar premios en dólares que sirvieron para hacer crecer las arcas del club.
Pero, por otro lado, también perdió la posibilidad de llevarse un jugoso cheque si pasaba a la final del máximo torneo continental. A continuación conocerás todos los números.
Cuántos millones perdió Racing al no clasificar a la final de la Copa Libertadores
A pesar de haber jugado un partido correcto donde contó con el 59% de la posesión de la pelota y tuvo las situaciones más claras del partido, no fue suficiente para hacer doblegar a Agustín Rossi quien fue la figura indiscutida en el Estadio Presidente Perón. Así, Racing se quedó otra vez sin final de Copa Libertadores, una instancia que no alcanza desde hace 58 años.
Para colmo, la Acadé perdió la oportunidad de ganar 7 millones de dólares, cifra que la Conmebol le proporciona al finalista que pierde el último partido. Además, si hubiera logrado el título internacional habría conseguido un cheque de 24 millones de dólares más.
Sin embargo, como aliciente, el conjunto argentino ganó durante toda la Copa una cifra más que interesante: 9.557.300 dólares. Monto que alcanzó al ganar partidos en la fase de grupos más los sucesivos avances a octavos, cuartos y semifinales.
Lo curioso es que las tarjetas amarillas y las rojas son sancionadas, además, de manera económica. Es por eso que los dirigidos por Gustavo Costas tuvieron que pagar 11.200 dólares por las amarillas (400 dólares por cada una de las 28 que recibió) y 1500 dólares por las expulsiones.
¿Racing podrá jugar la próxima Copa Libertadores?
Aunque la eliminación del certamen internacional caló hondo en Costas, el plantel y los hinchas, ahora deberán enfocar sus esfuerzos en la próxima Copa Libertadores. El panorama no es sencillo y para conseguir el boleto a la edición 2026 Racing cuenta con dos caminos posibles.
Por un lado, tiene que ganar el Torneo Clausura aunque en este momento se encuentra fuera de las posiciones de clasificación por diferencia de gol (tiene 18 puntos, al igual que Tigre, Belgrano, Argentinos y Barracas Central) en un grupo muy cerrado donde en el primer puesto está ubicado Central Córdoba con 21 puntos.
Por la fecha 14 visitará a Central Córdoba, en la 15 recibirá a Defensa y Justicia mientras que cerrará la liga como visitante frente a Newell's. Luego vendrán los playoff.
Por otro lado, puede clasificarse a la Copa Libertadores si logra quedar entre los primeros tres equipos de la Tabla Anual. Sin embargo, tiene 46 puntos y River está clasificando a la Pre Libertadores con 52. También puede apostar a que Argentinos gane la Copa Argentina (liberando un puesto) o que River gane el Torneo Clausura (también liberaría un lugar en la Tabla Anual).