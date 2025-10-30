En virtud de lo ordenado por el 11º Juzgado de Familia de Maipú, se convoca a todas aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de dos hermanas adolescentes, M. y C. (son sus iniciales).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanas adolescentes
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanas adolescentes
M. tiene 16 años y no quiere cumplir sus 17 años el próximo año en el hogar. C. tiene 12 y expresan querer estar juntas porque ya las separaron de otra hermana. A C. le gusta peinar y dibujar, mientras que a M. le gusta bailar y los juegos de mesa. ¿Qué esperan de una familia? Que no las traten mal, que sean divertidos y que les gusten los perros y los gatos, también que las quieran y las escuchen.
Les gustaría salir de viaje y que juntos armen los planes porque M. es muy ansiosa. Sueñan con sus habitaciones, sus colores favoritos negro, rosado y rojo y con una familia de abuelos, tíos, primos y hermanos o hermanas. Dibujan y construyen este relato entre las dos finalizando con un claro mensaje los esperamos con emociones.
Dónde comunicarse
Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.