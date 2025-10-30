Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanas adolescentes

M. tiene 16 años y no quiere cumplir sus 17 años el próximo año en el hogar. C. tiene 12 y expresan querer estar juntas porque ya las separaron de otra hermana. A C. le gusta peinar y dibujar, mientras que a M. le gusta bailar y los juegos de mesa. ¿Qué esperan de una familia? Que no las traten mal, que sean divertidos y que les gusten los perros y los gatos, también que las quieran y las escuchen.

Les gustaría salir de viaje y que juntos armen los planes porque M. es muy ansiosa. Sueñan con sus habitaciones, sus colores favoritos negro, rosado y rojo y con una familia de abuelos, tíos, primos y hermanos o hermanas. Dibujan y construyen este relato entre las dos finalizando con un claro mensaje los esperamos con emociones.