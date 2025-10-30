Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanas adolescentes

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanas adolescentes

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

En virtud de lo ordenado por el 11º Juzgado de Familia de Maipú, se convoca a todas aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de dos hermanas adolescentes, M. y C. (son sus iniciales).

M. tiene 16 años y no quiere cumplir sus 17 años el próximo año en el hogar. C. tiene 12 y expresan querer estar juntas porque ya las separaron de otra hermana. A C. le gusta peinar y dibujar, mientras que a M. le gusta bailar y los juegos de mesa. ¿Qué esperan de una familia? Que no las traten mal, que sean divertidos y que les gusten los perros y los gatos, también que las quieran y las escuchen.

Les gustaría salir de viaje y que juntos armen los planes porque M. es muy ansiosa. Sueñan con sus habitaciones, sus colores favoritos negro, rosado y rojo y con una familia de abuelos, tíos, primos y hermanos o hermanas. Dibujan y construyen este relato entre las dos finalizando con un claro mensaje los esperamos con emociones.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.

