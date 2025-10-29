En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Carlos, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de “G” (inicial de su nombre). “G”. tiene 14 años, es sensible, cariñosa y tímida. Le gusta escuchar música y cantar canciones de BTS.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 14 años
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 14 años
Disfruta de jugar al vóley, de dibujar, pintar y en verano pasar tiempo en la pileta. Actualmente concurre a talleres en el Centro Infanto Juvenil, donde aprende a cocinar, realizar manualidades y cuidar de la huerta. Se encuentra asistiendo a Segundo año de secundario, recibiendo apoyo psicopedagógico en las áreas que le cuestan un poco más y mantiene buena relación con sus compañeros. Además, asiste a un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría, ya que en ocasiones presenta angustia, lo cual impacta en su estado de ánimo.
Logrando avances muy significativos en esta área. Buscamos una familia que pueda acompañar a “G” en su crecimiento, con amor y respeto, con quienes pueda continuar aprendiendo a cocinar y le brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.
Dónde comunicarse
Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.