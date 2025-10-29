Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedido de Adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 14 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 14 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Carlos, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de “G” (inicial de su nombre). “G”. tiene 14 años, es sensible, cariñosa y tímida. Le gusta escuchar música y cantar canciones de BTS.

Disfruta de jugar al vóley, de dibujar, pintar y en verano pasar tiempo en la pileta. Actualmente concurre a talleres en el Centro Infanto Juvenil, donde aprende a cocinar, realizar manualidades y cuidar de la huerta. Se encuentra asistiendo a Segundo año de secundario, recibiendo apoyo psicopedagógico en las áreas que le cuestan un poco más y mantiene buena relación con sus compañeros. Además, asiste a un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría, ya que en ocasiones presenta angustia, lo cual impacta en su estado de ánimo.

Logrando avances muy significativos en esta área. Buscamos una familia que pueda acompañar a “G” en su crecimiento, con amor y respeto, con quienes pueda continuar aprendiendo a cocinar y le brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.

