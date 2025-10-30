Centauro es un restaurante que ofrece una experiencia gastronómica inspirada en los oasis productivos de la provincia, con una cocina que reinterpreta los productos locales y una bodega con etiquetas de bodegas de todas las regiones de Mendoza. En esta oportunidad, se encuentra buscando personal para sumar a su equipo de trabajo.
Trabajo en Mendoza
Restaurante busca mozo o sommelier para sumar a su equipo de trabajo: cómo postularse
Este restaurante ofrece una experiencia gastronómica inspirada en producciones de la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte?
Más precisamente, el puesto que necesita la compañía es el de mozo o sommelier, tal y como figura en la imagen difundida por la cuenta de Instagram @mdza.trabajo.
Centauro busca mozo o sommelier para sumar a su equipo
Siempre de acuerdo con la imagen difundida en la citada página, los requisitos para acceder a este puesto de trabajo en el restaurante son los que se muestran a continuación:
- Experiencia gastronómica de 2 o 3 años comprobable en restaurantes de nivel medio o de alta gama.
- Manejo de idiomas inglés y portugués (requisito excluyente)
- Manejo y experiencia en sistemas de gestión Fudo y Meitre (requisito excluyente)
- Buen manejo y conocimiento de vinos
- Actitud proactiva, cordial, y orientada al servicio
- Disponibilidad y flexibilidad horaria
Como no puede ser de otra manera, este trabajo es de carácter presencial. Si quieres aplicar, todo lo que tienes que hacer es presentar tu currículum en el restaurante, o bien enviarlo a [email protected].
Consejos para un primer día de trabajo
- Sé puntual: llegar unos minutos antes de la hora es una excelente manera de empezar con buen pie.
- Presenta una buena primera impresión: saluda a todos con una sonrisa y sé amable. Tu actitud es clave.
- Escucha y toma notas: recibirás mucha información. Presta atención, evita distracciones como el teléfono y anota los detalles importantes.
- Haz preguntas: no temas preguntar. Es normal no saberlo todo y preguntar demuestra que te interesa aprender.
- Socializa: habla con tus nuevos compañeros, preséntate y recuerda sus nombres. Puedes anotar sus nombres en una lista para ayudarte.
- Sé proactivo: una vez que entiendas lo básico, pregúntale a tu supervisor si puedes ayudar en algo o qué más podrías hacer.