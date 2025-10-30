Gustavo Costas, desahuciado, tras la eliminación de Racing: "Defraudé a mi gente"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983742226145407431&partner=&hide_thread=false "DEFRAUDÉ A MI GENTE." Tremendo testimonio de Gustavo Costas en conferencia de prensa.



En ese sentido, el ex pasapelotas, mascota y jugador de Racing, agregó: "Hay que ir a casa y pasar esto. No sé... Duele muchísimo, estábamos muy ilusionados. Todos los días nos apoyaron, hoy el recibimiento fue extraordinario... A partir de mañana, hay que empezar otra etapa".

La devoción de Gustavo Costas por los jugadores de Racing tras la eliminación ante Flamengo

En otro pasaje de la conferencia de prensa, el entrenador de Racing volvió a referirse a sus dirigidos y los llenó de elogios por la manera en que se brindaron en cancha y representaron los colores de la Academia. "A mis futbolistas les agradezco por haber representado esta camiseta, como hincha lo digo. No jugaron muchas copas, o no jugaron como la mayoría, y pudimos lograr dos copas internacionales. Agradacerles de por vida, porque siempre dejaron todo. Jugaron desgarrados, Maravilla con la rodilla casi fisurada, con fiebre, fueron chicos que dejaron todo adentro".

"LES QUIERO AGRADECER A MIS JUGADORES Y A LA GENTE." Emotivas palabras de Gustavo Costas tras la eliminación de la Academia de la CONMEBOL #Libertadores.



"Al hincha creo que lo representaron de la mejor manera contra un gran equipo que fuel el gol ese sobre la hora te lamentas. Disculpen pero no quería hablar, sino tenía que pagar multa, pero quiero agradecer a mis jugadores y a la gente ´porque fue una semana hermosa desde que vinimos (de Brasil), hace muchos años que Racing no estaba tan unido como estuvo y hay que seguir así", cerró Gustavo Costas.