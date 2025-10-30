Inicio Ovación Fútbol Gustavo Costas
Gustavo Costas, desahuciado, tras la eliminación de Racing: "Defraudé a mi gente"

El entrenador de Racing no pudo ocultar su inmensa tristeza luego de caer en el global ante Flamengo y no poder acceder a la final de la Copa Libertadores

Carolina Quiroga
Gustavo Costas mostró todo su dolor tras la eliminación de Racing ante Flamengo por Copa Libertadores.

Racing fue puro empuje y corazón en Avellaneda pero no le alcanzó para imponerse en el global ante Flamengo y quedó eliminado en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. El dolor se hizo visible en los rostros de los miles de hinchas que asistieron al Cilindro y también en el entrenador Gustavo Costas, que en sus declaraciones en conferencia de prensa se lo pudo nota desahuciado.

Al DT de Racing se lo vio notoriamente afectado por no poder llevar al club de sus amores a la instancia definitoria del máximo certamen de clubes del continente luego de 58 años de espera. "No tengo muchas ganas de hablar... Los chicos dejaron todo. Les agradezco todo lo que dejaron, lo que hicieron", comenzó diciendo Gustavo Costas tras la eliminación.

Con un Cilindro de Avellaneda a reventar y un imponente recibimiento, a la Academia no le alcanzó con el empuje de su gente y con el hombre de más con el que jugó durante gran parte del segundo tiempo. Por eso, un afectado Costas declaró: "Le agradezco a la gente por todo. Defraudé a mi gente, disculpen... pero no puedo hablar mucho. Los jugadores no, defraudé yo".

En ese sentido, el ex pasapelotas, mascota y jugador de Racing, agregó: "Hay que ir a casa y pasar esto. No sé... Duele muchísimo, estábamos muy ilusionados. Todos los días nos apoyaron, hoy el recibimiento fue extraordinario... A partir de mañana, hay que empezar otra etapa".

La devoción de Gustavo Costas por los jugadores de Racing tras la eliminación ante Flamengo

En otro pasaje de la conferencia de prensa, el entrenador de Racing volvió a referirse a sus dirigidos y los llenó de elogios por la manera en que se brindaron en cancha y representaron los colores de la Academia. "A mis futbolistas les agradezco por haber representado esta camiseta, como hincha lo digo. No jugaron muchas copas, o no jugaron como la mayoría, y pudimos lograr dos copas internacionales. Agradacerles de por vida, porque siempre dejaron todo. Jugaron desgarrados, Maravilla con la rodilla casi fisurada, con fiebre, fueron chicos que dejaron todo adentro".

"Al hincha creo que lo representaron de la mejor manera contra un gran equipo que fuel el gol ese sobre la hora te lamentas. Disculpen pero no quería hablar, sino tenía que pagar multa, pero quiero agradecer a mis jugadores y a la gente ´porque fue una semana hermosa desde que vinimos (de Brasil), hace muchos años que Racing no estaba tan unido como estuvo y hay que seguir así", cerró Gustavo Costas.

