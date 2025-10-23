Atento, Gustavo Costas: la advertencia del DT de Flamengo a Racing sobre la revancha en Avellaneda

Sobre lo que aguarda del elenco de Gustavo Costas en la revancha, reveló: “Imagino un Racing similar, aunque con algunos ajustes. Es un equipo que presiona, que busca siempre el resultado y que intenta neutralizar tu ataque, lo cual lo hace muy peligroso. Va a salir con todo y tenemos que estar preparados”.

Resaltando la performance de los jugadores de Flamengo en el Maracaná, soltó: “Fue una actuación completa en muchos aspectos. Un equipo maduro, con confianza y que supo controlar los tiempos. Aprovechamos bien la victoria y generamos varias ocasiones claras”.

O FLAMENGO TÁ COM SANGUE NOS OLHOS PRA GANHAR TÍTULOS!

O Filipe Luís tá satisfeito com a entrega da equipe nos jogos! Será que o Rubro-Negro termina o ano com alguma taça?

“La ventaja es simbólica. Existe, por supuesto, pero no cuento con ella. Haremos lo mismo que en los otros cruces: saldremos a ganar. Conocemos la fuerza de Racing, especialmente en el contraataque y en sus potentes transiciones”, advirtió Filipe Luis sobre la forma en la que su equipo se plantará en Avellaneda.