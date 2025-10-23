Inicio Ovación Fútbol Flamengo
Fútbol

Atento, Gustavo Costas: la advertencia del DT de Flamengo a Racing sobre la revancha en Avellaneda

Filipe Luis, DT de Flamengo, habló en conferencia de prensa y se refirió a la revancha del próximo miércoles en Buenos Aires

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gustavo Costas ya piensa en la revancha en Avellaneda.

Gustavo Costas ya piensa en la revancha en Avellaneda.

Flamengo se quedó con la primera batalla en el Maracaná. El equipo de Filipe Luis se impuso 1-0 ante Racing en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores. De esta manera el Mengao llega con ventaja a la revancha del próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda.

Tras el partido, en conferencia de prensa, el director técnico del Mengao enfrentó los micrófonos y no se guardó nada. Además de elogiar al elenco de Avellaneda, advirtió sobre la forma en la que su equipo jugará en Buenos Aires.

Flamengo Racing
Flamengo le gan&oacute; 1-0 a Racing en el Maracan&aacute;.

Flamengo le ganó 1-0 a Racing en el Maracaná.

La advertencia de Filipe Luis a Racing

Una vez consumada la victoria de su equipo, Filipe Luis se refirió al planteo de Racing: "Esperaba exactamente eso. Es un equipo muy vertical, agresivo en la presión y fuerte en los duelos. Lo vimos contra Fortaleza y Botafogo, y lo volvió a mostrar hoy. Fue un partido abierto, con nuestras mejores chances. Una pena no habernos ido con una ventaja mayor, pero fue un resultado justo”.

Sobre lo que aguarda del elenco de Gustavo Costas en la revancha, reveló: “Imagino un Racing similar, aunque con algunos ajustes. Es un equipo que presiona, que busca siempre el resultado y que intenta neutralizar tu ataque, lo cual lo hace muy peligroso. Va a salir con todo y tenemos que estar preparados”.

Resaltando la performance de los jugadores de Flamengo en el Maracaná, soltó: “Fue una actuación completa en muchos aspectos. Un equipo maduro, con confianza y que supo controlar los tiempos. Aprovechamos bien la victoria y generamos varias ocasiones claras”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsBR/status/1981210683795788269&partner=&hide_thread=false

“La ventaja es simbólica. Existe, por supuesto, pero no cuento con ella. Haremos lo mismo que en los otros cruces: saldremos a ganar. Conocemos la fuerza de Racing, especialmente en el contraataque y en sus potentes transiciones”, advirtió Filipe Luis sobre la forma en la que su equipo se plantará en Avellaneda.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas