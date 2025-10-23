De la nada, nuevas tendencias en diseño de interiores comienzan a imponerse en los hogares, siendo el baño uno de los lugares principales de casa. En esta oportunidad, toca hablar de las bañeras tradicionales, que durante décadas han sido un símbolo de relajación.
Adiós a la bañera tradicional: la tendencia de baño que comienza a estar de moda
Algo que antes era impensado, ahora está ocurriendo. La bañera tradicional comienza a ser reemplazada por una nueva tendencia
Ahora, tener un baño moderno es sinónimo de no tener una de estas, algo que verdaderamente parecía impensado e increíble algunos años atrás.
La tendencia que comienza a imponerse en los baños de casa
El cambio de hábitos cotidianos, el ritmo acelerado y la búsqueda de espacios más cómodos en el baño han provocado que las duchas queden obsoletas, y los propietarios se inclinen por las duchas a ras de suelo.
Las duchas a ras de suelo ofrecen una sensación de amplitud y un aspecto contemporáneo que se adapta perfectamente a las casas de la actualidad. Esta tendencia no solo ha llegado para quedarse, sino que seguirá creciendo en el año 2025.
En contrapartida con lo planteado, hay que decir que las bañeras tradicionales no desaparecerán del todo. Las familias con niños pequeños son las que siguen valorando el hecho de tener de este tipo.
Como se dijo antes, este elemento en el baño sigue siendo un elemento de relajación para muchas personas, pero claramente ha perdido el eje central en el mundo del diseño y la decoración.
El impacto en el consumo de agua y la seguridad
Esta tendencia no solamente aporta modernidad y espacio en el baño de tu casa, sino que, como si fuese poco, tiene un impacto directo en el consumo de agua. Una ducha corta con un cabezal eficiente puede gastar menos de la mitad de agua que un baño completo.
Por otro lado, la seguridad es otro de los factores más valorados. Las duchas a ras de suelo eliminan bordillos y escalones, lo que reduce el riesgo de tropiezos y caídas. Esto es importante en casas con niños y adultos mayores.