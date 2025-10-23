Adiós a la bañera tradicional: la tendencia de baño que comienza a estar de moda

Las duchas a ras de suelo ofrecen una sensación de amplitud y un aspecto contemporáneo que se adapta perfectamente a las casas de la actualidad. Esta tendencia no solo ha llegado para quedarse, sino que seguirá creciendo en el año 2025.

En contrapartida con lo planteado, hay que decir que las bañeras tradicionales no desaparecerán del todo. Las familias con niños pequeños son las que siguen valorando el hecho de tener de este tipo.

tendencia, baño Las duchas a ras del suelo son una tendencia en los baños actuales.

Como se dijo antes, este elemento en el baño sigue siendo un elemento de relajación para muchas personas, pero claramente ha perdido el eje central en el mundo del diseño y la decoración.

El impacto en el consumo de agua y la seguridad

Esta tendencia no solamente aporta modernidad y espacio en el baño de tu casa, sino que, como si fuese poco, tiene un impacto directo en el consumo de agua. Una ducha corta con un cabezal eficiente puede gastar menos de la mitad de agua que un baño completo.

Por otro lado, la seguridad es otro de los factores más valorados. Las duchas a ras de suelo eliminan bordillos y escalones, lo que reduce el riesgo de tropiezos y caídas. Esto es importante en casas con niños y adultos mayores.