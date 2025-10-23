Inicio Ovación Fútbol Alfredo Cornejo
Alfredo Cornejo, en modo hincha por Radio Nihuil: "Godoy Cruz es un club ejemplar"

Invitado en Radio Nihuil, Alfredo Cornejo habló de todo, y claro, tuvo lugar para su lado futbolero. De su crítica al fútbol argentino al presente difícil de Godoy Cruz.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Cornejo defendió al Tomba en Nihuil.

Las voces políticas de Radio Nihuil entrevistaron a Alfredo Cornejo en la mañana de este jueves. Ricardo Montacuto, Andrés Gabrielli y Rosana Villegas preparaban el terreno para hablar con el gobernador en la antesala de las elecciones, aunque la nota arrancó por el lado futbolero y su condición de reconocido hincha de Godoy Cruz.

Casi sin entrar en calor, Gabrielli lo acorraló sobre el presente del Tomba, complicado en la tabla anual con la permanencia: "¿Qué sería peor perder las elecciones o que descienda Godoy Cruz?", fue la consulta del periodista, algo que generó risas entre los presentes. Alfredo Cornejo se tomó unos segundos, aclaró su garganta y no dudó: "Prefiero perder las elecciones, jaja", dijo en tono descontracturado y siguiendo el humor con el que arrancó la entrevista.

Alfredo Cornejo viendo a Godoy Cruz en el Malvinas.

Superado ese inicio, Alfredo Cornejo si tuvo lugar para hablar, ya en modo serio, de la actualidad del Expreso: "Godoy Cruz es un club ejemplar desde todo punto de vista. Ha hecho maravillas en estos 20 años en Primera División. Se ha organizado, se ha capitalizado, ha hecho obras, jugado Copas internacionales, todo con números impecables".

"La clave es tener gente de las divisiones inferiores y Godoy Cruz la ha tenido, futbolistas mendocinos que hoy están jugando en otros equipos y han pasado por Godoy Cruz. Hoy día hay que ir a ver, lo dicen los otros clubes, el predio en la Ruta 60 ahí en Maipú, es un ejemplo", resaltó.

Embed - Alfredo Cornejo sobre Godoy Cruz y el fútbol argentino actual

Cornejo, crítico con la organización del fútbol argentino: "Es el chanterío de la Argentina"

Respecto a si al Tomba le convendría jugar en el Malvinas el partido definitorio ante San Martín de San Juan, Alfredo Cornejo fue cauto: "La verdad es que no sé qué ayuda más. No estoy en la piel de un jugador de fútbol, así que no sé qué es mejor. Sí es cierto que Godoy Cruz no ha tenido buenos partidos en el Gambarte, pero lo que es una vergüenza es cómo cambia las reglas del juego la AFA".

Finalmente, Cornejo se refirió a la situación que vive Godoy Cruz en la disputa por la permanencia en Primera y fue crítico con la organización del fútbol argentino: "Ganar es el objetivo de todos y el fútbol argentino está bastante más repartido en cuanto a los títulos, en el último tiempo. Pero este fútbol es el chanterío de la Argentina, una vergüenza, no es serio que cambien las reglas de juego. Godoy Cruz, si mantuvieran las reglas de juego en los últimos años, no estaría en peligro de descenso", indicó el primer mandatario provincial.

