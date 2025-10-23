Alfredo Cornejo, en modo hincha por Radio Nihuil: "Godoy Cruz es un club ejemplar"

"La clave es tener gente de las divisiones inferiores y Godoy Cruz la ha tenido, futbolistas mendocinos que hoy están jugando en otros equipos y han pasado por Godoy Cruz. Hoy día hay que ir a ver, lo dicen los otros clubes, el predio en la Ruta 60 ahí en Maipú, es un ejemplo", resaltó.

Cornejo, crítico con la organización del fútbol argentino: "Es el chanterío de la Argentina"

Respecto a si al Tomba le convendría jugar en el Malvinas el partido definitorio ante San Martín de San Juan, Alfredo Cornejo fue cauto: "La verdad es que no sé qué ayuda más. No estoy en la piel de un jugador de fútbol, así que no sé qué es mejor. Sí es cierto que Godoy Cruz no ha tenido buenos partidos en el Gambarte, pero lo que es una vergüenza es cómo cambia las reglas del juego la AFA".

Finalmente, Cornejo se refirió a la situación que vive Godoy Cruz en la disputa por la permanencia en Primera y fue crítico con la organización del fútbol argentino: "Ganar es el objetivo de todos y el fútbol argentino está bastante más repartido en cuanto a los títulos, en el último tiempo. Pero este fútbol es el chanterío de la Argentina, una vergüenza, no es serio que cambien las reglas de juego. Godoy Cruz, si mantuvieran las reglas de juego en los últimos años, no estaría en peligro de descenso", indicó el primer mandatario provincial.