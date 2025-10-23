Qué dijo Messi tras renovar con Inter Miami y confirmar que seguirá jugando hasta los 41 años

Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí.
"Estamos muy emocionados por finalmente poder jugar en el Freedom Park. Estamos deseando vivirlo desde adentro y que los hinchas también disfruten de nuestra nueva casa. Será muy especial jugar en un estadio espectacular", agregó sobre el estadio el astro argentino.
El proyecto del Inter Miami con Lionel Messi
Uno de los principales responsables de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami fue David Beckham, quien manifestó: "Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos hecho".
"Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el de Leo con la ciudad, con el Club y con el deporte", explicó el inglés.
Lionel Messi
El detrás de cámara de la firma de Lionel Messi.
Por su lado, Jorge Mas, propietario y gerente general del club, también se manifestó sobre la firma de Lionel Messi y las expectativas con el nuevo estadio: "La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando".