Qué dijo Messi tras renovar con Inter Miami y confirmar que seguirá jugando hasta los 41 años

Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí.

"Estamos muy emocionados por finalmente poder jugar en el Freedom Park. Estamos deseando vivirlo desde adentro y que los hinchas también disfruten de nuestra nueva casa. Será muy especial jugar en un estadio espectacular", agregó sobre el estadio el astro argentino.

Embed "Inter Miami":

Porque Lionel Messi extendió su contrato hasta 2028 pic.twitter.com/8SNoZhxd1X — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 23, 2025

El proyecto del Inter Miami con Lionel Messi

Uno de los principales responsables de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami fue David Beckham, quien manifestó: "Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos hecho".

"Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el de Leo con la ciudad, con el Club y con el deporte", explicó el inglés.

Lionel Messi El detrás de cámara de la firma de Lionel Messi.

Por su lado, Jorge Mas, propietario y gerente general del club, también se manifestó sobre la firma de Lionel Messi y las expectativas con el nuevo estadio: "La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando".