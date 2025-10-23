Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Qué dijo Messi tras renovar con Inter Miami y confirmar que seguirá jugando hasta los 41 años

Lionel Messi ya estampó la firma y jugará en el conjunto estadounidense hasta el 2028; luego se refirió a la inauguración del nuevo estadio de Las Garzas

Emanuel Trilla Donoso
Lionel Messi estampó la firma de su nuevo contrato.

La noticia que todos esperaban finalmente llegó: Lionel Messi renovó con el Inter Miami por tres temporadas más y jugará al fútbol hasta los 41 años. Luego de estampar la firma el capitán de la Selección argentina brindó una conferencia de prensa donde se mostró feliz por la decisión tomada.

La novedad no solo alegró a los hinchas de Las Garzas sino que también le trajo júbilo a los argentinos ya que esto, de alguna manera, aseguraría la participación de Messi en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Lionel Messi extendi&oacute; su contrato hasta 2028.

Lionel Messi extendió su contrato hasta 2028.

Lionel Messi comenzó la conferencia de prensa refiriéndose al estadio con capacidad para 25 mil espectadores que el Inter Miami pretende estrenar el próximo año: "Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park".

Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí.

"Estamos muy emocionados por finalmente poder jugar en el Freedom Park. Estamos deseando vivirlo desde adentro y que los hinchas también disfruten de nuestra nueva casa. Será muy especial jugar en un estadio espectacular", agregó sobre el estadio el astro argentino.

El proyecto del Inter Miami con Lionel Messi

Uno de los principales responsables de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami fue David Beckham, quien manifestó: "Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos hecho".

"Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el de Leo con la ciudad, con el Club y con el deporte", explicó el inglés.

El detrás de cámara de la firma de Lionel Messi.

Por su lado, Jorge Mas, propietario y gerente general del club, también se manifestó sobre la firma de Lionel Messi y las expectativas con el nuevo estadio: "La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando".

