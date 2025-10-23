Omar Asad volvió para ayudar a Godoy Cruz: "Es el desafío más importante de mi carrera"

Omar Asad fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, donde antes llevó a cabo una práctica abierta a la prensa y a los hinchas.
Omar Asad fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, donde antes llevó a cabo una práctica abierta a la prensa y a los hinchas.
Omar Asad fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte, donde antes llevó a cabo una práctica abierta a la prensa y a los hinchas.
Fiel a su estilo, el Turco abrió las puertas del entrenamiento y después reconoció ante los medios el delicado momento en el que iniciará su tercer ciclo en el Tomba: "Es el desafío más importante de mi carrera", afirmó.
El ex delantero de Vélez dijo haber puesto "mucho énfasis en buscar rápido el mecanismo que quiero para el juego, más allá de los nombres, pero la sensación que tengo es que hay muchas ganas de dar vuelta la historia, veo mucha predisposición muy buena con los jugadores. Hay un cambio de ánimo total, eso es lo que primero percibo de ellos".
Asad, quien recibió el apoyo y el aliento de los hinchas que se acercaron a la práctica, reveló: "Hemos ajustado la intensidad desde el primer día hasta hoy, tal vez se vio hoy en el reducido, pero habíamos trabajado muy bien en la mañana, así que fue muy bueno, y la verdad que están todos muy bien, se los hice saber ahí en el final".
"Después del lunes ya me sentí como en casa. Los 13 años para mí no han pasado, cuando me llamó Alejandro (Chapini) y Pepe (José Mansur), dejé de lado diferencias. Siempre fue mi deseo volver, hay gente que sabe de mi deseo de volver, lo teníamos presente, cuando pensé en el Mago también, siempre tenía la idea de querer volver a dar una mano, y más ahora que el club lo necesita, cuando me ofrecieron la posibilidad dije que sí y empecé a armar la valija. Simplemente vengo a dar una mano, a ayudar, sé que hay material y creo que es un equipo que tal vez no merece donde está donde está, tendría que estar un poco más arriba".
Consultado sobre cómo volvió a Godoy Cruz después de 13 años, Omar Asad respondió irónicamente: "Un poquito más gordo. Un poquito, si no la nutricionista renuncia. Estoy con 15 años más desde que vine por primera vez acá hasta el día de hoy, con más experiencia. Me pasaron por un montón de cosas: salí campeón, jugué Copa Libertadores tres o cuatro veces, clasifiqué a cuatro equipos a Sudamericana y Copa Libertadores. La verdad es que, en ese sentido, estoy mucho mejor".
"Soy un entrenador más, diríamos, completo. Trataré de cometer la menor cantidad de errores posible, y creo que ya también el ojo lo tengo más afinado. Y los hinchas van a ver un entrenador ofensivo, de buen pie, que va a tratar de ganar, de hacerse fuerte de local, y de darle alegrías, como siempre", señaló.