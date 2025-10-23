Omar Asad volvió para ayudar a Godoy Cruz: "Es el desafío más importante de mi carrera"

hinchas tomba 1 Los hinchas del Tomba fueron a alentar al Turco y a sus jugadores. Foto: Axel Lloret/UNO

Asad, quien recibió el apoyo y el aliento de los hinchas que se acercaron a la práctica, reveló: "Hemos ajustado la intensidad desde el primer día hasta hoy, tal vez se vio hoy en el reducido, pero habíamos trabajado muy bien en la mañana, así que fue muy bueno, y la verdad que están todos muy bien, se los hice saber ahí en el final".

asad 3 Asad y sus colaboradores en el Gambarte. Foto: Axel Lloret/UNO

"Después del lunes ya me sentí como en casa. Los 13 años para mí no han pasado, cuando me llamó Alejandro (Chapini) y Pepe (José Mansur), dejé de lado diferencias. Siempre fue mi deseo volver, hay gente que sabe de mi deseo de volver, lo teníamos presente, cuando pensé en el Mago también, siempre tenía la idea de querer volver a dar una mano, y más ahora que el club lo necesita, cuando me ofrecieron la posibilidad dije que sí y empecé a armar la valija. Simplemente vengo a dar una mano, a ayudar, sé que hay material y creo que es un equipo que tal vez no merece donde está donde está, tendría que estar un poco más arriba".

"Estoy bien, estoy contento, tenemos mucha predisposición de todos, Venimos a jugar tres finales y a ganar el clásico".

El Turco Asad volvió a Godoy Cruz "un poquito más gordo"

Consultado sobre cómo volvió a Godoy Cruz después de 13 años, Omar Asad respondió irónicamente: "Un poquito más gordo. Un poquito, si no la nutricionista renuncia. Estoy con 15 años más desde que vine por primera vez acá hasta el día de hoy, con más experiencia. Me pasaron por un montón de cosas: salí campeón, jugué Copa Libertadores tres o cuatro veces, clasifiqué a cuatro equipos a Sudamericana y Copa Libertadores. La verdad es que, en ese sentido, estoy mucho mejor".

"Soy un entrenador más, diríamos, completo. Trataré de cometer la menor cantidad de errores posible, y creo que ya también el ojo lo tengo más afinado. Y los hinchas van a ver un entrenador ofensivo, de buen pie, que va a tratar de ganar, de hacerse fuerte de local, y de darle alegrías, como siempre", señaló.